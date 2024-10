Israel intenta darlo todo en Líbano-Gaza frente a las urnas en USA

Al intensificar sus operaciones militares contra Hezbolá y Hamás, Israel quiere asegurarse de que sus enemigos y su principal patrocinador, Irán, no se reagrupen Al intensificar sus operaciones militares contra Hezbolá y Hamás, Israel quiere asegurarse de que sus enemigos y su principal patrocinador, Irán, no se reagrupen

"No hay ninguna razón para que Netanyahu detenga sus guerras antes de las elecciones estadounidenses", dijo Marwan al-Muasher, ex ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, ahora vicepresidente de estudios del Carnegie Endowment for International Peace, con sede en Estados Unidos. "No le dará a Harris ningún crédito ni regalo antes de las elecciones".

Israel con el cuchillo entre dientes, espera la victoria de Trump

En las últimas horas trascendió que el presidente de USA, Joe Biden, a poco de finalizar su mandato, está presionando a Netanyahu para un alto al fuego y que deponga sus armas en el Líbano y Gaza tras haber neutralizado exitosamente al cabecilla de Hamás, Sinwar.

Sin embargo, el líder judío prefiere esperar a ver los resultados electorales en USA y prenderle una vela a Donald Trump. Es que sabe muy bien que el republicano ya anticipó que, si retorna al poder, seguirá con la lealtad a Israel pero no así a Ucrania, a la cual desfinanciará.

image.png Cubierto con una bandera israelí, un partidario pro-Israel camina con una bandera estadounidense cerca del campamento pro-palestino en el campus de UCLA en Los Ángeles.

La semana pasada se filtró que Israel también planea llevar a cabo un ataque a los yacimientos petroliferos de Irán, el financista de las milicia yihadistas del Golfo, y que está evaluando llevar a cabo una incursión terrestre a gran escala en el Líbano, desde los Altos de Golan, corriendo el foco momentáneo de Gaza.

Ante ello los Estados del Golfo, los moderados sunitas, están presionan a Estados Unidos para que impida que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán, porque temen una escalada y quedar involucrados en el fuego cruzado.

Esta vez Israel está luchando en muchos frentes: Hamás, Hezbolá y pronto llegará Irán

Mientras tanto el gobierno de Israel estaría limpiando las minas en el aréa fronteriza de los Altos de Golan, zona en disputa con Líbano, Siria y Jordania, según la agencia Reuters que anticipa ahora otra fase de guerra: una incursión terrestre israelí hacia Beirut detrás de su sed de venganza contra la Hezbollah.

"Hay un nuevo panorama, un nuevo cambio geopolítico en la región", dijo David Schenker, ex secretario de Estado adjunto para Asuntos del Cercano Oriente y ahora miembro senior del grupo de expertos Washington Institute.

Es que antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel estaba "dispuesto a tolerar una amenaza de alto nivel" y respondía al lanzamiento de cohetes del grupo militante palestino Hamás y otros enemigos como Irán y Hezbollah sólo con ataques limitados, dijo Schenker. "Ya no".

