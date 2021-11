Increíble: Muertos por Covid-19 en USA 2021 supera a 2020

Jon Kamp, Robbie Whelan y Anthony DeBarros investigaron el tema para The Wall Street Journal en base a los datos de certificados de defunción más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): Covid-19 ya no está en las noticias principales, la opinión pública no parece sensibilizada al nuevo coronavirus pero muere más gente que en el pasado.