Hillary Clinton no se rinde; Trump, listo para volver a ganar

La vicepresidenta estadounidense ha contratado a Jamal Simmons, un veterano de la política y conocido rostro de la pequeña pantalla, como director de comunicación. Aunque su índice de aprobación de fin de año fue de 32%, de acuerdo con una encuesta realizada por el periódico USA Today y la Universidad de Suffolk en noviembre, la muestra reveló que su aprobación entre los latinos se encuentra en 57%.

Los latinos son un grupo electoral clave en USA.

La popularidad de Hillary Clinton la posiciona mejor para una candidatura del Partido Demócrata en 2024, en relación a Kamala Harris. No por algo en la elección en 2016 sacó 2,8 millones de votos más que Donald Trump.

Internas en el Partido Republicano

Las últimas encuestas dan a Donald Trump una clara ventaja sobre otros posibles candidatos presidenciales, destacándose el segundo, el gobernador de Florida Ron De Santis, por 11 puntos según Reuters-Ipsos.

Ron DeSantis es un veterano de la guerra de Irak y doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, por ahora sus planes se enfocan en la reelección en su actual cargo en Florida, en noviembre. Como explica Fernando García para La Vanguardia, lo que aún no puede confirmarse es que optará también a la presidencia. Trump se teme que así será. Y así se lo ha sugerido a sus colaboradores más próximos, según The New York Times: “Me pregunto por qué el tipo no dirá que no se postulará contra mí”, se inquieta el expresidente.

Todavía falta para 2024, pero sin duda la elección de medio término es la clave para las posibilidades del actual presidente de USA, Joe Biden y su administración. Si se acelera su declive o puede remontar en los siguientes casi tres años de gobierno que le restan. Lo que sí es certero son las ganas de Donald Trump de volver a ser presidente.