Gobierno de México aprovecha la condena al ex funcionario narco García Luna

“Es inconcebible que el acusado haya traicionado su deber como Secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que estaban manchados con la sangre de las guerras de carteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de Estados Unidos y México, a cambio de proteger a aquellos asesinos y traficantes que juró solemnemente investigar”, añadió.

Fue en el juicio al "Chapo Guzmán" en USA que se destapó el entramado que involucra a García Luna. Durante el juicio a Guzmán, un ex miembro del cartel de Sinaloa confesó que entregó maletas a tal ex secretario de Seguridad de Calderón, con al menos US$6 millones en efectivo en los años 2005, 2006 y 2007.

Tras conocer la condena, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente al exmandatario Felipe Calderón al que incluso llamó "cínico".

"(Es) el expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que, para legitimarse, declaró la guerra contra el narcotráfico y puso al frente de esta guerra a un narcotraficante", sentenció la mandataria.

(Calderón) tiene el cinismo, la hipocresía, de decir que lo volvería a hacer

image.png La presidenta de México reaccionó a la última carta del exsecretario de Seguridad.

"(La condena) habla de la decadencia, la degradación del sexenio de Felipe Calderón", acusó.

"¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no. Los invito a reflexionar si sabía él o no",agregó Sheinbaum sin más rodeos y luego leyó el fragmento del libro del ex presidente Francia, Nicolas Sarkozy, en el que dice que Calderón obedecía a García Luna y no al revés.

Sus comentarios sucedieron horas después de los dichos de Calderón en los que se desligó de responsabilidad, como reveló Urgente24.

En X, Calderón se expresó tras la condena: “Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”.

Felipe Calderón calificó el veredicto del tribunal de USA contra García Luna como “penosa” y sostuvo que “el enemigo verdadero sigue siendo el crimen organizado".

“El propio juez Cogan ha sido duro en esto y ha dicho ‘usted tiene una doble vida’, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro. Me hubiera gustado conocer la otra a tiempo”, agregó.

García Luna, de 56 años, mantuvo una "doble vida" de funcionario respetuoso con la ley al mismo tiempo que "facilitó" perpetrar los delitos narcos. "Tuvo el mismo matonismo que el 'Chapo'", Joaquín Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, "solo que lo manifestó de forma diferente", afirmó el juez que dictó la condena.

"No es el responsable directo de cada una de las muertes por el tráfico de drogas, pero sí fue uno de sus grandes facilitadores (…) Usted (…) permitía que esta gran empresa criminal (el Cartel de Sinaloa) siguiera funcionando (…) Su manera de pensar es muy parecida a la del Chapo”, sentenció.

A México se olvidó lo de AMLO y el fentanilo

La primera presidenta mujer de México, Claudia Sheinbaum, recordó que la DEA, el FBI y la CIA condecoraron en su momento al ex funcionario clave de Calderón, García Luna, por su supuesto labor contra las drogas, pero luego comprobaron que era una mera fachada para traficar: fue un gran paso en falso.

"No se nos olvide que aquí, en México, el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de García Luna. No se nos olvide que el expresidente (Andrés Manuel) López Obrador (...) dijo: '¿dónde están los recursos?', porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan usando libremente?", añadió.

Pese a que Sheinbaum apuntó con munición pesada también contra el exmandatario Felipe Calderón —porque designó por error o complicidad al frente de la seguridad nacional a García Luna—, lo cierto es que a mediados de septiembre fue el propio ex funcionario quien, a través de una carta desde la cárcel, manifestó que existen fuertes vínculos entre el Manuel López Obrador, el expresidente, y narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.

image.png AMLO y El Mayo

En tal carta, Genaro García Luna afirmó que “es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”.

De hecho la Administración de Control de Drogas (DEA) había revelado hace algunos años que el narcotráfico mexicano había donado millones de dólares a las campañas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, la política laxa de Sheinbaum contra el crimen organizado, heredera del famoso eslogan de AMLO “Abrazos, no balazos”, garantiza la continuidad de la impartición del terror narco cuando estos sólo merecen 'palo y bala' de la fuerza pública según señalan los detractores del oficialismo.

Del mismo modo, muchos ven que su plan de reforzar el sistema de inteligencia para combatir el crimen organizado mediante la consolidación de un sólo sistema de Inteligencia nacional mediante la coordinación de todos los estados y las dependencias del área es solo una “cortina de humo”.

Además cuando ella estuvo en la gobernación de CDMX compró fentanilo a una empresa vinculada a Carlos Lomalí, presidente del Consejo Estatal del partido Morena en Jalisco, cuya propiedad ha estado bajo la vigilancia de la DEA por presunto tráfico de drogas. También, varias investigaciones han revelado nexos de su partido Morena con ciertos líderes de organizaciones criminales.

