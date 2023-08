Furia social en Libia tras reunión de cancillería con Israel

image.png Un manifestante quemaba neumáticos en una protesta contra la reunión entre Libia e Israel, el domingo en Tríp

No obstante, el Ministerio de Exteriores especificó que “lo que ocurrió en Roma fue un encuentro fortuito y no oficial durante una reunión con su homólogo italiano (Antonio Tajani), que no incluyó ninguna discusión, acuerdo ni consulta".