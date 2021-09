Furia de Francia contra Biden por 12 submarinos a Australia

Australia adquirirá 8 submarinos de propulsión nuclear a USA porque son más rápidos, sigilosos y capaces de operar en distancias más largas en lugar de los submarinos de motor diésel de la francesa Naval Group.

Francia en llamas

Jean-Yves Le Drian, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia:

Esta decisión es contraria a la letra y el espíritu de la cooperación que prevaleció entre Francia y Australia. Esta decisión es contraria a la letra y el espíritu de la cooperación que prevaleció entre Francia y Australia.

Florence Parly, ministra de Defensa de Francia:

La elección estadounidense de excluir a un aliado y socio europeo como Francia muestra una falta de coherencia que Francia solo puede notar y lamentar. La elección estadounidense de excluir a un aliado y socio europeo como Francia muestra una falta de coherencia que Francia solo puede notar y lamentar.

Le Drian dijo a France Info que se sentía "apuñalado por la espalda" por el acuerdo "inaceptable" que perjudicará a los negocios franceses y excluye al ejército francés de una iniciativa clave en los esfuerzos occidentales para construir un baluarte contra China.

"Esta decisión unilateral, brutal e imprevisible realmente se parece a lo que estaba haciendo el Sr. Trump", dijo Le Drian. "Este movimiento es inaceptable entre los aliados que quieren desarrollar una asociación estructurada del Indo-Pacífico".

Los funcionarios franceses quedaron sorprendidos cuando Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron una nueva asociación de seguridad para suministrar a Australia submarinos de propulsión nuclear.

El desaire es un golpe personal para el presidente Emmanuel Macron, quien recibió al primer ministro australiano Scott Morrison en el Palacio del Elíseo en junio y alardeó de su amistad en la reunión del Grupo de los 7 en el Reino Unido el mismo mes.

Le Drian había llamado al contrato del submarino franco-australiano como el acuerdo del siglo.

Queda en evidencia el abismo entre París y Washington desde que Joe Biden asumió el cargo similar a la que había con Donald Trump, corroborando que la distancia entre USA y Francia es una política de Estado.

Macron ha criticado la forma en que Estados Unidos se retiró de Afganistán y cuestionó la eficacia de la sugerencia de Biden de una exención de patente para las vacunas contra Covid-19.

Francia es la única nación europea con una presencia militar significativa en la región Indo-Pacífico, y también tiene un territorio de ultramar, Nueva Caledonia, al este de Australia.

Naval Group, empresa de mayoría accionaria estatal, había cumplido con sus compromisos estipulados por el contrato australiano.

Thales SA, otra empresa estatal que tiene una participación en Naval Group y debía suministrar sistemas de defensa para los submarinos, dijo que sus pronósticos financieros no se verían afectados por la ruptura.

Traición de Australia

Según Financial Times, la iniciativa no fue propuesta a Canberra por la Administración Biden sino que fue un pedido de Australia, que concluyó que el "entorno estratégico que cambia rápidamente" requería embarcaciones más capaces que un submarino de propulsión convencional.

Al describir el acuerdo como la mayor iniciativa en la política de defensa australiana desde su alianza con los Estados Unidos en 1951, el primer ministro Scott Morrison dijo que era una “asociación para siempre... entre los amigos más antiguos y de mayor confianza”.

Canberra también compraría misiles de crucero Tomahawk para su Armada y misiles de crucero lanzados desde el aire para la Real Fuerza Aérea Australiana, dijo Morrison.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, insistió en que el pacto no reemplaza asociación de intercambio de inteligencia y espionaje informático Five Eyes, que incluye a Nueva Zelanda y Canadá, así como a los países de AUKUS.

Este no es un arreglo a nivel de tratado. No cambia nuestras relaciones existentes, incluido Five Eyes o nuestra estrecha asociación con Australia en asuntos de defensa. Este no es un arreglo a nivel de tratado. No cambia nuestras relaciones existentes, incluido Five Eyes o nuestra estrecha asociación con Australia en asuntos de defensa.

De acuerdo con la legislación de Nueva Zelanda, agregó, los submarinos australianos de propulsión nuclear no podrían ingresar a las aguas de Nueva Zelanda.

Taiwan

En Taipei dijeron que el pacto ayudaría a equilibrar la creciente fuerza militar y asertividad de China. Kolas Yotaka, portavoz del presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen:

Mantener el Indo-Pacífico libre y abierto no solo es importante para la seguridad de países vecinos como Taiwán, es esencial para la economía global interconectada de hoy. Por lo tanto, la participación más amplia de los miembros de la comunidad internacional es una tendencia positiva y necesaria para la paz y la estabilidad en la región. Mantener el Indo-Pacífico libre y abierto no solo es importante para la seguridad de países vecinos como Taiwán, es esencial para la economía global interconectada de hoy. Por lo tanto, la participación más amplia de los miembros de la comunidad internacional es una tendencia positiva y necesaria para la paz y la estabilidad en la región.

Otro dijo:

La creación de AUKUS llena el vacío más importante en la red de seguridad de todo el Pacífico occidental. La creación de AUKUS llena el vacío más importante en la red de seguridad de todo el Pacífico occidental.

Taro Kono, exministro de Defensa y Relaciones Exteriores de Japón y uno de los candidatos a suceder a Yoshihide Suga como primer ministro:

Celebramos mucho que el Reino Unido vuelva a poner sus ojos en la región del Pacífico. Es extremadamente importante para Japón trabajar en estrecha colaboración con estos tres países. Celebramos mucho que el Reino Unido vuelva a poner sus ojos en la región del Pacífico. Es extremadamente importante para Japón trabajar en estrecha colaboración con estos tres países.

China ha modernizado sus fuerzas armadas durante las últimas 2 décadas y ha utilizado las capacidades del Ejército Popular de Liberación para provocar reclamos territoriales y amenazar a varios de sus vecinos.

Aviones militares chinos realizan incursiones casi diarias en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, que Beijing reclama como parte de su territorio y amenaza con invadir si Taipei rechaza la unificación indefinidamente.