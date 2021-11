Etiopía: Atletas dispuestos a ir a luchar en el Tigray

"Los etíopes no debemos permitir que esto pase en nuestro país. En este sentido, estoy preparado para servir a mi país allá donde me necesite", ha señalado. "Las potencias occidentales han intervenido en los asuntos internos de Etiopía, lo que afectará a casi todos los africanos y al resto de los negros. No entiendo por qué necesitan esta intervención poco razonable", ha agregado. "Hemos visto cómo Irak, Siria, Yemen y Libia han sido destruidos o desintegrados, pero Etiopía es un país con más de 120 millones de personas, así que cualquier intento de desestabilización irá en su contra". Por ello, ha pedido a los "hermanos y hermanas y africanas que apoyen a Etiopía". "Hemos estado luchando contra el colonialismo desde hace siglos. Tenemos que reforzar nuestra libertad luchando por el futuro de nuestra generación", ha remarcado el atleta, agregando que "Etiopía siempre ha sido un ganador".