En India creen que su avión está muy cerca de Argentina

Durante esta semana, una misión de funcionarios argentinos encabezados por el ministro de Defensa Jorge Taiana viajará al sudeste asiático para entablar conversaciones gruesas con India. En ese país confían en que el encuentro sea definitorio de cara a un posible negocio.

La confianza india de poder concretar la venta a Argentina es tal, que los medios locales deslizaron la posibilidad de que haya una firma de una carta de intención o entendimiento que ponga las bases para ejecutar el traspaso de al menos 15 unidades del HAL Tejas. No obstante, las autoridades de los respectivos países mantuvieron, hasta aquí, un fuerte hermetismo respecto a la posibilidad.

Un dato que podría frenar el negocio es el bloqueo bélico que Gran Bretaña mantiene sobre Argentina desde la Guerra de Malvinas. Algo que se puede convertir en un impedimento ya que el avión indio tiene componentes de fabricación británica.

Esa presencia de piezas británicas en el modelo ofrecido podría generar complicaciones en años futuros, cuando Argentina necesite hacerse de repuestos. Aunque la empresa HAL habría asegurado la posibilidad de sustituir esas partes.

De hecho, la misma compañía ya sostiene un acuerdo con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para el mantenimiento de aviones y helicópteros de manera regional. Un paso sumamente necesario en caso de que Argentina se decante por la oferta de India.

No es la primera vez que HAL intenta colocar sus productos en nuevos mercados. De hecho, el Tejas solamente es operado por la Fuerza Aérea de India y no pudo ser vendido, aún, a otras fuerzas de defensa internacionales.

Big News For HAL: India & Argentina can sign defence deal for Tejas Fighter Jet Deal, says Sources