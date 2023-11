image.png

El caso que mediáticamente se denominó como “El Gran Padrino” mostró los nexos entre el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, un ciudadano llamado Rubén Chérres–que fue asesinado en marzo- y el albanés Dritan Gjika, quienes usaban como 'cortina' la empresa Osaka Fish que comercializa pescados, tal como informó U24.

El cuñado de Lasso y Chérres gestionaban cargos públicos, la entrega de créditos del Estado a empresas amigas y cupos para exportación de banana, en toda una estructura que alcanzó a BanEcuador, Ministerio de Agricultura, Aduanas, Migración, Ministerio de Energía yel control del espacio aéreo.

image.png Lasso y su cuñado, Danilo Carrera.

Lo que más escandalizó a la sociedad ecuatoriana es que ciertos cargos públicos, gestionados, eran concedidos instituciones claves como en el servicio de Aduanas para permitir el paso libre de drogas y armas ilegales o bien en el Ministerio de Energía para lavar dinero del narcotráfico.

A su vez, en los audios filtrados por La Posta, Rubén Chérres (encontrado asesinado en febrero del 2023 con signos de tortura) habló sobre una cuota mensual de US$ 30.000 para Danilo, el cuñado de Lasso. Mientras que en otro audio, Chérres menciona que él y sus socios han aportado al menos US$ 1.5 millones para la campaña de Guillermo Lasso que asumió al Ejecutivo en el 2021.

image.png

Aunque el expresidente Lasso ya no puede ser destituido al no estar en el poder, por el juicio político podría quedar inhabilitado a ejercer cargos públicos si se lo encuentra culpable del delito de peculado/malversación de fondos a través de la estatal petrolera Flopec.

image.png

Ahora bien, el debate por la moción de censura/juicio político contra Lasso para ser sometida a votación se reanudó este miércoles (29/11) y requiere de 92 votos favorables, dos terceras partes de los asambleístas.

"Al Pleno, le corresponde tomar esa decisión, si se continúa o archiva, y darle un trámite como a cualquiera de las otras leyes que se suspendieron y cuyo debate no terminó", planteó la legisladora Pierina Correa.

image.png

Ante ello, Juan Fernando Flores, exlegislador del partido de Lasso, CREO, y exconsejero de su gobierno dijo que la convocatoria es "ilegal e improcedente", debido a que Lasso ya no es presidente y la Asamblea de ese entonces fue disuelta por el decreto de “la muerte cruzada” que anticipó las elecciones que coronaron a Daniel Noboa, quien deberá ahora cumplir el periodo presidencial y gobernar solo 17 meses.

Como informó U24, Daniel Novoa, un joven empresario del ala conservadora de Ecuador acaba de asumir como presidente tras dar un batacazo en el balotaje frente a la correísta Luisa González, consiguiendo más del 52% de los votos.

El juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se desprende del supuesto peculado desde la estatal petrolera FLOPEC con Amazonas Tanques, como contó U24.

En ese sentido, Flopec tiene el monopolio del transporte marítimo de hidrocarburos a Estados Unidos, Panamá y Chile, y la importación de derivados (nafta, gasolinas y diésel), para cuyas operaciones utiliza buques de tipo Aframax (mayor carga) y Panamax (menor carga). Pero como no tiene buques para satisfacer la demanda nacional, renta busques a terceros.

Y en cuanto a Amazonas Tanker Pool, implicada en el escándalo, es un conglomerado de transporte marítimo cuyo contrato envuelve a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), y salpica a Guillermo Lasso por una controversia en torno a “las tarifas que Flopec recibía por transportar el crudo en sus buques Aframax y en las que pagaba, y por rentar los buques que le hacían falta para cumplir con las condiciones del pool Amazonas Tanker”, así lo refirió el diario Primicias del Ecuador.

Ahora bien, FLOPEC tuvo un acuerdo comercial o pool firmado con la empresa Dragun USA LLP, en diciembre de 2018 para mejorar la rentabilidad de la empresa. Luego se modificó parte del contrato entre 2020 y 2022 con adendas e inclusión de Amazonas Tanker Pool para transportar el crudo ecuatoriano vendido a Petrochina.

image.png

Entre estas cláusulas adicionales se especificó un plazo inicial de participación obligatorio de dos años, una renovación automática, el sometimiento a las leyes de Nueva York en caso de controversias y que Amazonas Tanker pasara a formar parte de Mjolner Aframax Pool CO LLC, que ponía dos buques Aframax en el pool.

¿'Opereta' o peculado real?

El problema empieza, como ya hemos dicho, por el dinero que recibía Flopec por transportar crudo en buques de Aframax y en el alquiler de los buques que le faltaban por la demanda local y en cumplimiento del pool Amazonas Tanker.

La Contraloría, que es una institución gubernamental del Ecuador destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública, exhibió en noviembre del 2021 que había una diferencia de USD 6,1 millones con lo que se habría ganado si Flopec usaba sus buques propios -y que pagaba precios superiores a los del mercado por el alquiler de buques- coincidiendo con las irregularidades denunciadas por la ex gerenta general de la estatal, lo que destapó el supuesto de que Lasso no "hizo nada".

Para cumplir las condiciones establecidas en la modalidad asociativa de ese negocio, Flopec contrató cinco buques tipo Aframax bajo la figura "time charter" (fletamiento a tiempo), por períodos de entre 1 y 3 años. Y las tarifas pactadas fueron fijas, sin considerar los cambios externos que podía tener el mercado. Aunque al inicio las tarifas bajaron, ocasionando pérdidas a la flota ecuatoriana, después subieron, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros factores coyunturales, generando una recuperación y hasta ganancias

image.png

En tanto, las asambleístas Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (Pachakutik) que presentaron las pruebas ante la Asamblea Nacional, acusan al presidente Guillermo Lasso de participar en una “estructura de corrupción que perjudicó las arcas estatales” con el mantenimiento del acuerdo comercial Amazonas Tanker Pool a través de Flopec, pese a que perjudicaba al estado, haciendo caso omiso a las recomendaciones de finalizar el contrato.

En el 2021, Pilar Ferri, ex gerente general de FLOPEC envió al ex ministro de Energía y otras autoridades gubernamentales un informe para que reevaluaran los contratos y acciones para "mitigar los riesgos de los hallazgos encontrados".

image.png

Entonces Lasso "no hizo nada" cuando se le advirtió sobre irregularidades en el contrato, según dijo la legisladora Viviana Veloz ante la Comisión de Fiscalización. "Por eso pretendemos que sea censurado y destituido, esa es la verdad constitucional y es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al pueblo ecuatoriano", lanzó.

image.png

Como consecuencia del contrato, según las legisladoras correístas, Flopec terminó ‘perdiendo’ porque los buques ecuatorianos como parte del pool cobraban una tarifa diaria inferior a la que conseguían en otros contratos por fuera; mientras que, los buques de otras empresas internacionales que eran parte del pool que transportaba el crudo ecuatoriano (y para lo que Flopec les pagaba), cobraban tarifas diarias más altas que las del mercado.

Sin embargo, Lasso se defendió a través de su abogado defensor Edgar Neira, quien aseguró que la finalización anticipada de aquel contrato los hubiera llevado como Nación a un arbitraje internacional y que jamás ha estado involucrado en los contratos de transporte de Flopec. Además, la acusación por peculado "pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa", en palabras de un diario ecuatoriano.

"El presidente no tiene bajo su cuidado recursos de la empresa Flopec, ni de ninguna empresa pública", ratificó Neira. "No se ha establecido cuál habría sido esa distracción de fondos públicos, no hay un análisis económico contable que nos indique en qué habría consistido el pretendido perjuicio", agregó.

