Donald Trump condenado otra vez, busca 3er. candidato contra Biden

Carroll acusó a Trump de destrozar su reputación cuando era Presidente al negar sus acusaciones de agresión sexual. La nueva indemnización eclipsa los US$ 5 millones que otro jurado federal ya había otorgado a Carroll en 2023 después de encontrar a Trump responsable de agredirla sexualmente en la década de 1990 (aunque no consideró que era violación porque no fue penetración con el pene), y luego difamarla cuando él negó en 2022 haberla penetrado con sus dedos en un probador o vestuario de tienda de indumentaria.