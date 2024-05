Dina Boluarte y polémico decreto: Clasifica a las personas trans como "enfermos mentales"

Con este nuevo decreto, el Ministerio de Salud peruano incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que caducó en el 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.

"El transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” han sido categorizados ahora en el capítulo de problemas de salud mental para darles cobertura de salud en todo Perú, pese a que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades.

Según el observatorio de derechos LGBT y VIH/Sida y la iniciativa Únicxs, de las 22.500 mujeres trans que viven en Lima y Callao, el 89% no cuenta con cobertura médica, aun cuando una de cada tres lidia con el VIH.

Tras este polémico decreto de Boluarte, no tardaron en hacerse eco y repudiarlo unos 44 profesionales de la salud y 176 organizaciones de Derechos Humanos, asegurando que legitima la homofobia y la discriminación a las identidades sexuales no heteronormativas.

Susel Paredes, de la alianza opositora Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y sostuvo que esto “refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans”.

“Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, expresó el colectivo Más igualdad Perú, que recolectó varias firmas para enviarle una carta al ministro de Salud, César Vásquez.

El científico peruano Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, también se mostró indignado ante el decreto que estigmatiza a la comunidad LGTB.

“La población trans no tiene acceso al servicio de salud, porque tiene problemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI); en teoría, es una forma ‘en buena intención’ de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma; entonces, la comunidad LGTBI, la población trans, se opone y dice: ‘¿cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?”, declaró ante Perú 21.

Con este escandaloso decreto, Dina Boluarte dio un paso en falso en medio del resquebrajamiento de su imagen social al estar envuelta en el caso 'Relojes Rolex' que la investiga por enriquecimiento ilícito y luego de la detención de su hermano, Nicanor Boluarte.

Tal como reveló Ugente24, a Nicanor Boluarte se lo vincula con irregularidades en la recolección de firmas en fichas de afiliación en la región San Martín, y en la designación de subprefectos para recepcionar firmas de inscripción del partido político ‘Ciudadanos por el Perú' en la región Cajamarca.

El diario dominical 'Cuarto Poder' mostró un análisis realizado por el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) que revela que de las 32.000 firmas que Ciudadanos por el Perú presentó, cerca de 10.000 fueron no válidas, sospechadas de falsificación de firmas.

Nicanor Boluarte también ha sido acusado de asesorar a un alcalde que se encuentra inhabilitado por una condena por corrupción pero que mantiene su cargo en la municipalidad: Miguel Huacre Mendez, alcalde de Anco Huallo

El antecedente de este caso es la disolución del Eficcop, que a su vez se remonta a la causa 'Relojes Rolex' en la que se investiga a la Presidenta por supuesto enriquecimiento ilícito.

Días después que, por mandato judicial, un equipo de policías liderados por el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní allanó la residencia de Dina Boluarte como parte del caso 'Relojes Rolex', la Inspectoría General de la Policía Nacional abrió una investigación contra el oficial y dispuso su destitución.

Un reportaje publicado el 14/03 por el medio La Encerrona disparó el caso 'Relojes Rolex'. Los periodistas de la plataforma multimedia analizaron miles de fotografías de archivo de Boluarte en eventos a los que asistió luciendo siempre valiosos relojes marca Rolex.

El 1er. reloj presidencial fue un modelo Michael Kors, que no tenía un valor mayor a los US$200. Pero luego de que asumió la Presidencia del país, en diciembre de 2022, la funcionaria comenzó a lucir varios Rolex, incluyendo uno valorado en US$ 14.000.

La Presidente cargó contra los periodistas: "¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación".

El partido Perú Libre presentó una moción de vacancia (destitución) que solo logró el respaldo de los partidos de centro izquierda.

La Presidente juramentó a 6 nuevos ministros y todo el gabinete recibió el voto de confianza del Congreso, requisito constitucional para continuar en funciones.

¿Fue superada la crisis?

¿Hubo una negociación?

¿Todo tiene que ver con distribuir el poder?

¿Cómo queda el uso de la corrupción como extorsión política?

Quien está a cargo del caso contra Colchado Huamaní es el inspector general, teniente general Jhonny Véliz Noriega, quien coordinó la acción con la presidenta Boluarte, según un informante de la Eficcop.

“Tengo conocimiento por un efectivo policial que labora en la Inspectoría, indicó que el teniente general Jhonny Véliz Noriega había conversado con la presidenta Dina Boluarte, respecto a que esta última le habría dado órdenes expresas de ‘buscarle la sin razón, la falta, para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben. (...) Asimismo, la Presidenta habría indicado que ‘le abran procesos, y que, si no tiene que le creen, y en diciembre de este año le den de baja de la Policía”.

Jhonny Véliz colaboraba con el empresario Jorge Hernández Fernández, 'El Español', quien fue un falso asesor de inteligencia del expresidente Pedro Castillo, manipulando a la cúpula de la Policía para evitar la investigación de personajes del régimen de Castillo.

Una fotografía tomada el 23/05/2023 revela una reunión entre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con varios de los detenidos en la operación 'Valkiria XI', según informó el programa 'Punto Final'. La imagen forma parte de las evidencias que el Eficcop tiene contra los detenidos.

En la imagen se observa a la empresaria Mirtha Gonzales Yep, pareja del abogado José Luis Castillo Alva; y al capitán, Jorge Rodríguez Menacho, en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación, cuando Patricia Benavides aún era la titular del Ministerio Público.

El 28(09/2022, unos meses después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inició una investigación en base a una denuncia del exfiscal supremo Víctor Cubas, quien afirmó que Benavides mantenía contacto con el empresario Antonio Camayo Valverde, implicado en el caso 'Cuellos Blancos del Puerto'.

De acuerdo al documento fiscal, en octubre de 2022, el abogado Jefferson Moreno asumió la defensa de Benavides y le planteó a su clienta que el letrado José Luis Castillo Alva y su pareja, la empresaria Mirtha Gonzáles Yep, podrían ayudarla por la relación que mantenían con Rodríguez Menacho, integrante de la Diviac.

En marzo, Nicanor Boluarte declaró: “Se habla mucho de Nicanor Boluarte, que soy una especie de poder tras la Presidenta de la República. Desmiento tajantemente, no es cierto. Yo hago mi actividad privada como cualquier ciudadano... ejerzo mi profesión de abogado como cualquier ciudadano”.

–Usted tiene experiencia política y en el sector público. ¿Qué tendría de malo que aconseje a su hermana?

-Nada. Víctor Andrés García Belaunde fue secretario de su tío en su segundo gobierno. Pero después de los '90, con lo que vivió el país, han ido cambiando las normas. Ahora me veo menos con mi hermana. Antes nos juntábamos mucho más seguido. Ahora hay esta especulación de la prensa. Pero las veces que la veo y hablamos sobre política le doy mi punto de vista sin ser o aparentar ser el asesor. Ella toma sus decisiones de gobierno. Yo soy Nicanor Boluarte. Tengo mi punto de vista como cualquier ciudadano, más aún si soy un hermano al que escucha de vez en cuando y valora esa opinón. Pero ella es la que conduce su gobierno. Nos queremos mucho y seguramente en alguna medida me escuche. Pero eso no significa que yo sea un asesor en la sombra.

–Usted niega cualquier relación con el Partido en apoyo a su hermana. Pero lo han señalado incluso de pedir dinero a prefectos para financiarlo. ¿Qué responde?

-Nadie que sepa mi trayectoria se va a atrever a señalarme con el dedo de ser una persona corrupta. Somos una familia decente, con valores muy altos. Igual mi hermana. Por eso le creo. El único partido que he fundado es el Partido del Buen Gobierno con Jorge Nieto (PBG). Ahora quieren decir que Ciudadanos por el Perú es el partido de Nicanor Boluarte. Cuando mi hermana pasa a 2da. vuelta se organizan comités ciudadanos en su apoyo. Yo participaba en algunos por zoom, porque por la pandemia no podia salir. Tengo la glucosa, sufro de asma. Después, cuando deja de ser ministra en los últimos días de gobierno de (Pedro) Castillo, estos comités convocaron una reunión en Huachipa. Mi hermana fue a agradecerles unos minutos por su apoyo en la 2da. vuelta y se retiró. Al rato yo también me retiré. En ese evento y otros después deciden organizar el partido. No soy yo el promotor inicial. Hay mucha gente que ha trabajado al lado de don Alfonso Barrantes, ellos son los que están impulsando el Partido y me invitaron para algunas charlas sobre la gestion pública. Tengo amigos como tengo amigos en el partido de Jorge Nieto y otros partidos.

