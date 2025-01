Brad Pitt (el verdadero) se refirió al caso de la francesa estafada por $850.000

Brad Pitt sobre este caso: "Es terrible que se aprovechen..."

El escándalo llegó a los oídos del verdadero Brad Pitt, que no tardó en condenar el hecho. En un comunicado oficial que obtuvo Variety, expresó: "Es terrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fanáticos y las celebridades. Esto es un recordatorio importante de no responder a mensajes no solicitados, especialmente de actores que no están en las redes sociales".