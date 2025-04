Aranceles de Trump en LATAM: Entre el desaliento y la moderación

"Para México no habrá aranceles, y eso es bueno para el país, aunque algunos no quieran reconocerlo (risas). Tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el de Estados Unidos", celebró la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum tras enterarse de que su país era el único en el mundo, junto a Canadá —con ciertas matices—, que no entró en el esquema de aranceles.

Donald Trump anunció este miércoles los nuevos aranceles que impone Washington al mundo: un 34% a las importaciones procedentes de China, un 20% a las de la Unión Europea y un 10% a países latinoamericanos —como Argentina, Colombia y Brasil—, además de un impuesto base del 10% sobre las importaciones de 185 países y tasas más altas para naciones con superávit comercial.

image.png Las "tarifas recíprocas" que anunció Trump. Los más afectados, China y la Unión Europea.

LATAM se expresó frente a los aranceles de Trump

Latinoamérica ha reaccionado con desánimo, o bien ha tenido que recular, frente a la actual guerra arancelaria que está librando Donald Trump contra sus productos como parte de su nueva política proteccionista de su mercado interno.

Uno de aquellos países que salió enfurecido a cruzar a Trump fue Brasil.

El gobierno de Lula lamentó la medida y aseveró que "viola los compromisos" del país norteamericano "con la Organización Mundial de Comercio (OMC)" y tendrá efectos en los intercambios entre las dos naciones.

Lula dijo el jueves que su gobierno enfrentará “todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y que adoptará “todas las medidas posibles” contra los aranceles impuestos por Washington.

El gobierno de Lula afirmó que buscará defender los intereses de los productores nacionales y destacó la aprobación por parte del Senado Federal y la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reciprocidad económica.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley (ley de reciprocidad) que permite al Gobierno "contratacar" a los aranceles de Trump, justamente en la misma jornada en que la Casa Blanca anunció un gravamen del 10 % para una serie de países de Latinoamérica.

Hasta el miércoles, Brasil no podía imponer aranceles de manera separada, ya que su legislación recoge los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de un trato igualitario a sus socios. Pero con este proyecto, se puede aumentar los impuestos de importación sobre bienes y servicios contra un país o bloque económico que perjudique la competitividad de los productos brasileños en ese mercado.

image.png Los aranceles de Trump en LATAM. México es el único exento.

El proyecto de ley también contempla la posibilidad de "suspender concesiones comerciales o inversiones" y, en último extremo, "suspender concesiones relativas a derechos de propiedad intelectual".

Asimismo, prevé consultas diplomáticas para mitigar o anular los efectos de las medidas y contramedidas.

Con respecto a los más moderados en su reacción, Chile, en las antípodas de Trump, salió a poner calma:

Hay que tener serenidad. Los impactos sobre la economía chilena son acotados Hay que tener serenidad. Los impactos sobre la economía chilena son acotados

image.png Boric, Trump, Milei | GENTILEZA LA TERCERA

Mario Marcel, ministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, dijo que Chile no perderá competetividad.

“Estamos frente a un escenario complejo, es un shock a la economía mundial. Pero este es un escenario que debemos enfrentar con serenidad e inteligencia, porque los impactos sobre la economía chilena son acotados”, dijo desde el Palacio de La Moneda, en Santiago.

De igual manera, el gobierno de Uruguay, bajo el liderazgo de Yamandú Orsi, se posicionó en la misma línea: “ No podemos decir que fuimos los más perjudicados”.

“En este caso, que sea el 10%, no nos coloca en el peor lugar pero ya es un aumento de aranceles que a las cadenas productivas nuestras puede complicar”, sostuvo Orsi.

Por último, el gobierno de Javier Milei festejó el 10% de aranceles a los productos argentinos que se exporten a Estados Unidos, pero según trascendió, ya busca una reduccción del porcentaje.

En este contexto, el canciller Gerardo Werthein se reunió este jueves en Washigton con el secretario de Comercio de USA, Howard Lutnick, un día después de que Donald Trump anunciara el nuevo esquema de aranceles.

