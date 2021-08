Vicky Xipolitakis golpeada por su marido

“Cuando salía de casa, mandaba a espiar a la señora (...) yo no decía nada y él se enteraba por los del edificio”. “Cuando salía de casa, mandaba a espiar a la señora (...) yo no decía nada y él se enteraba por los del edificio”.

Gladys declaró en la causa que tiene la pareja cuando el abogado de Vicky Xipolitakis era Martin Francolino Stagno y comentó haberse presentado a declarar una vez y nunca la llamaron más.

“Siempre estuve del lado de ella, siempre y lo voy a seguir estando porque es forma de maltratar no va” aclaró Gladys en "Intrusos" y incluyo: “Yo se como eran las discusiones, ella salía con amigos o se ponía una ropa y el ya se molestaba”.

"Se molestaban en todo, nunca coincidían en nada, eran el agua y el aceite"

Caso Vicky Xipolitakis y Javier Naselli

Vicky Xipolitakis lleva a cabo una contienda judicial contra su ex marido Javier Naselli por los alimentos, indemnización de divorcio y vivienda que no puede pagar la vedette

La madre de Salvador Uriel Naselli pide que el padre se haga cargo de los alimentos de su hijo, que le pague una indemnización por el divorcio que sufrieron como pareja y que se haga cargo de la vivienda en donde vive su hijo, debido a que la modelo y vedette tiene deudas y sufriría un desalojo el próximo 30 de septiembre.

"Yo no trabajaba, solo crié al nene, con mucho amor y felicidad. Me separé por violencia, con mucho dolor porque estaba muy enamorada"

“No hubo acuerdo. Cuando no contestaron mis demandas se vencieron los plazos y dicen que es como ley que la madre como el padre paguen lo mismo. Lo que pasa es que mi situación no es la misma que la del papá” aclaró Vicky Xipolitakis en diálogo con Verónica Lozano en el programa “Corta por Lozano”

El propietario del departamento donde se encuentra Vicky Xipolitakis vive en Italia, y le está haciendo un reclamo económico de cerca de 600 mil pesos.

El juez dijo que Vicky Xipolitakis debía pagar la mitad y Javier Naselli la otra mitad, agregando a esto, hay una deuda grande de expensas.