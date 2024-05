Vía C5N: El apodo de Javier Milei a Victoria Villarruel, ¿y espionaje interno?

Y agregó: "¿Qué dice también? Que cada vez que él se va de viaje ella aprovecha para invadir -es la palabra que usa- sus espacios físicos y que tiene la certeza, ya no la sospecha, de que está armando reuniones paralelas, armando una especie de Gabinete en las sombras y con empresarios también. Esto es lo que él dice, que está absolutamente seguro".

Para ilustrar esto, el periodista de C5N afirmó que, durante la visita del Jefe de Estado al Foro de Davos, la Vicepresidenta intentó instalarse el despacho presidencial, pero se lo impidieron. En esta línea, Rial sostuvo: "Ella esta jugando su propio partido, hace sus -palabras de él (Milei)- 'matufias' con los empresarios y que ella efectivamente responde a lo que se llama el Círculo Rojo, lo que Milei llama La Casta".

¿Qué dice Milei? 'Yo estoy en contra de La Casta, estoy peleándome con La Casta, me estoy peleando con el Círculo Rojo, y ella se sienta con el Círculo Rojo'. Le da entrada, le está vendiendo algo que no tiene nada que ver con el Gobierno de él. Por eso Milei está tan enojado ¿Qué dice Milei? 'Yo estoy en contra de La Casta, estoy peleándome con La Casta, me estoy peleando con el Círculo Rojo, y ella se sienta con el Círculo Rojo'. Le da entrada, le está vendiendo algo que no tiene nada que ver con el Gobierno de él. Por eso Milei está tan enojado

Por otro lado, Rial agregó que el mandatario estaría molesto con la relación entre Villarruel con la comunidad judía. "Él siente que a ella no le gusta los judíos", aseguró el conductor.

La transmisión de C5N fue interrumpida en Flow y denuncian censura

Durante la jornada del jueves 24/5 el canal de noticias sufrió cuatro cortes de su transmisión en Flow, lo cual fue no sólo denunciado por su audiencia sino por el mismo canal. En concreto, las interrupciones se dieron durante el envío encabezado por Daniela Ballester y Julián Guarino y luego en el de Fernando Borroni.

Alrededor de las 18:05 la emisión se cortó por primera vez, lo cual fue manifestado por la audiencia.

Poco después de las 18:10, la periodista de El Diario tomó la palabra y comentó: "Me lo está diciendo ahora el productor y yo estaba recibiendo algunos mensajes que la transmisión se corta. 'Ya tres veces queda la pantalla negra'. Ahora me sumás vos, César, (productor del ciclo) que también tenemos problemas en Flow, que se corta la transmisión".

Bueno, raro. Algunas veces suele pasarnos acá en C5N, más seguido de lo que debería pasar. No está pasando en otros canales, solamente está pasando acá Bueno, raro. Algunas veces suele pasarnos acá en C5N, más seguido de lo que debería pasar. No está pasando en otros canales, solamente está pasando acá

Algunas horas más tarde, y durante la conclusión de su programa, Borroni se refirió a tales hechos y ofreció una explicación, luego de haber sido él mismo víctima de las interrupciones.

"Queremos decirles también, para que lo sepan con claridad, qué es lo que ha pasado hoy con el canal. C5N, gracias a ustedes está siendo cada vez más visto. Es casi por una ecuación muy sencilla, que es que esté canal cuenta lo que pasa", introdujo.

Evidentemente el Gobierno y algunos actores que siempre juegan con el poder no quieren que esto se vea. Y esto es así de claro y de evidente Evidentemente el Gobierno y algunos actores que siempre juegan con el poder no quieren que esto se vea. Y esto es así de claro y de evidente

Y explicó: "Hoy pasó que el programa de Jorge Rial estaba midiendo números muy altos par aun canal de noticias (...) Con números que superaban los canales de aire. ¿Qué pasó? Cuando termina el programa de Jorge Rial y comienza el programa de Daniela Ballester y Julián Guarino, pum, se corta. Lo que decimos, bajaron la palanca, porque automáticamente las mediciones fueron cero".

"Ahora en nuestro programa, al comienzo de nuestra editorial, volvió a pasar eso. Volvió a pasar que volvimos a cero", sostuvo el conductor de Sin lugar para los débiles, y concluyó agradeciendo a los televidentes por seguir acompañando a C5N.

