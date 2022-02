Telefe y El Trece, en una nueva batalla por dominar la tarde

Por otro lado, en su cuenta de Instagram De Brito contestó la duda de uno de sus seguidores, quien le consultó si era cierto que El Trece no lo estaba dejando trabajar. La respuesta del conductor fue un contundente "Sí".

image.png La respuesta de Ángel de Brito.

Si bien no declaró nada al respecto, es claro que al ex jurado de ShowMatch no le hizo ninguna gracia la carta documento que su antiguo canal le envió a Telefe, la cual acabó por frustrar su llegada al canal de las tres pelotas.