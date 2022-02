El Trece: Adrián Suar le da la continuidad a Marcelo Tinelli

image.png Marcelo Tinelli y Adrián Suar preparan el próximo formato de El Trece.

En diálogo con Crónica TV, ‘El Cabezón’, dejó el visto bueno para el año entrante:

No sabemos todavía si habrá un Bailando (por un Sueño), nosotros hacemos muchas pruebas con respecto a si es baile, si es canto, si es talento... Vamos a hacer un reality pero estamos viendo qué, y eso lo vamos a tener de mitad de año en adelante

Además, no esquivó la pregunta acerca de la superioridad del canal de las tres pelotas, Telefe, que desde que fue comprado por ViacomCBS, no baja del primer puesto de las métricas. Hablando sobre el rating de MasterChef Celebrity y Bake Off, el ex presidente de San Lorenzo respondió:

“Nosotros somos un programa diferente en cuanto a la concepción de todos los programas que están actualmente, que duran cuatro meses, viene la segunda edición, terminan y se van... Nosotros empezamos siempre durante 30 o 31 años en abril o mayo y terminamos en diciembre, esto también es un poco lo que estamos viviendo y evaluando”.

Asimismo, recordó los rumores que tenía con América TV, en donde se lo anexaba con el medio:

“Tengo una gran amistad con (Gabriel) ´Gabi´ Hochbaum -accionista y director del grupo ejecutivo de América- y me preguntó por mi situación en el canal (El Trece). Le conté que estábamos en discusiones contractuales y quedamos en seguir hablando”.

Resta definir el formato y si volverá al mismo reality, información que seguramente se conozca en las próximas semanas.

De cara al 2022, El Trece buscará acercarse más a Telefe que terminó invicto como la señal preferida de la televisión argentina.