Santiago del Moro y Georgina Barbarossa encendieron la previa de los MF

"En cuanto a mi propuesta, yo tengo una forma de conducir muy ágil. A mí me da gusta darle cierto ritmo porque son premios muy largos", sostuvo Del Moro, y resaltó:

Ante la mención sobre los rumores de que podría volver a ganar el Martín Fierro de Oro, Del Moro fue cauto pero sincero: "Me ha tocado muchísimas veces perderlo, otras veces ganarlo. Soy muy feliz cuando lo gano y si lo pierdo no pasa nada. Obviamente que todo el mundo va ahí para ganarlo y el que dice lo contrario te miente. Pero no pasa nada. No sé, hay que esperar el momento".

Georgina Barbarossa va por todo

"Nunca es un Martín Fierro más. Yo no la paso tan bien, me pongo nerviosa (...) Hasta que no pasa tu terna no te relajás nunca", afirmó categórica la artista.

"Una buena conductora debe ser una persona informada, educada, culta y simpática", aseguró además la actriz, en línea con los imprescindibles que precisa tener una presentadora.

Por último, Babarossa fue consultada respecto a su opinión sobre la terna que comparte con Carmen Barbieri, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani, Liy Tagliani y Verónica Lozano:

