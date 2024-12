Rolando Barbano se despide de TN/El Trece, ¿y desembarca en A24?

Embed - Rolando Barbano on Instagram: "Y un día me fui de Telenoche. Fueron cinco años espectaculares, llenos de desafíos, emociones, aventuras y crecimiento profesional. También, de amistad, diversión y compañerismo. Me llevo la satisfacción de notas alucinantes y de momentos imborrables, siempre en equipo. Y dejo decenas de agradecimientos: gracias a los enormes Nelson Castro y Dominique Metzger, María Laura Santillán y Luciana Geuna; gracias a mi amigo del alma, Diego Leuco; gracias a César Rodríguez, a Martín Pietruszka y a Quique García; gracias a mi querida Anabella Romero, a Fede Llovera, a Claudio Espósito y a todos los productores; gracias a Edgardo Alfano, a Jason Mayne, a Buti y a todos mis compañeros. Gracias a Gustavo Caperochipe, a Junior, al Chaca y a todos los editores. Gracias a Martín Villaverde, a Fede Gandolfi, al Negro Cháves y a todos los realizadores. Gracias a Lía Mormina y a Mariano Thieberger. Gracias a Carlos D’Elía y a Ricardo Ravanelli. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto!"

