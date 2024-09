Revés para Tomás Méndez: El Trece lo 'obligó' a cambiar el nombre de su ciclo

Actualmente está descontinuado, pero el canal continúa produciendo informes para el noticiero bajo ese nombre.

Qué decisión tomó El Nueve con Tamara Pettinato tras el escándalo

En las últimas horas trascendió cuál es la situación laboral de Tamara Pettinato en El Nueve y qué decisión podría tomar finalmente el canal con la periodista a casi un mes de que se difundieran sus escandalosos videos en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández.

La situación LEGAL de Tamara Pettinato con Canal 9

Habló el equipo de BENDITA y la PRODUCCIÓN del programa



Habló el equipo de BENDITA y la PRODUCCIÓN del programa



— América TV (@AmericaTV) September 4, 2024

En primera instancia, el periodista de espectáculos explicó cuál es el estado actual de la conductora:

Tamara mandó una carta documento, no es en contra del canal, es para ver su situación legal. Porque cuando te dicen 'Tomate unos días. No vengas' en algún momento tenés que retornar. Además, ella no quiso salir del programa. Pero fue Beto (Casella) quien le dijo, a través de su productor (Leo González): 'Tomate unos días' Tamara mandó una carta documento, no es en contra del canal, es para ver su situación legal. Porque cuando te dicen 'Tomate unos días. No vengas' en algún momento tenés que retornar. Además, ella no quiso salir del programa. Pero fue Beto (Casella) quien le dijo, a través de su productor (Leo González): 'Tomate unos días'

El líder de LAM afirmó que habría un fuerte malestar entre las partes: del lado de Pettinato por el tratamiento que realizaron en Bendita TV sobre el escandaloso material y por la decisión de sacarla del aire, del lado del programa por la soberbia con la que la panelista enfrentó el caso cuando reapareció una semana después.

Sobre el futuro laboral de Pettinato, De Brito agregó: "Sí es probable que el canal la reincorpore en otro espacio, o en otro programa (...) Por más que ella diga en cámara que quiera volver, si la echan del grupo y no le hablan".

Si, doñita, como usted, quedamos con la boca abierta y no pudimos dejar de comentar la polémica que gira alrededor de nuestra compañera Tamara pero sólo nos queda esperar que ella decida dar su testimonio Bendita, @elbetocasella y el panel más divertido de la tele, repasan la actualidad con mucha ironía y humor en cada programa. De lunes a viernes 20:30hs por @canal9oficial

"Los compañeros de Bendita reconocen que la eliminaron del grupo de WhatsApp", afirmó De Brito respecto a la interna que se generó, y agregó que el equipo del envío afirmó que Pettinato "se echó sola y está afuera".

Por otro lado, el envió recogió el testimonio de la hija de Roberto Pettinato, quien fue categórica: "Todavía no se cerró el vínculo con el canal. Estamos en la misma. No se comunicó nadie conmigo: me pidieron que me tome una semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera".

"Es como se manejan ellos. No tengo idea. Me dijeron: 'Tomate una semana'. Y no me hablaron nunca más. Nadie. No tengo idea si me echaron", cerró Pettinato.

