Ex ejecutivo de El Nueve desnudó la crisis de los medios tradicionales

"La segunda es que la tele tiene esto que quiere ser digital y hace departamentos digitales, pero el éxito o el fracaso de los mismos se compara con el costo completo de la televisión y eso no es justo. Todas las teles quieren ser OLGA que tiene 80 empleados. Yo les puedo garantizar que ninguno de los cinco medios de la Argentina tiene menos de 700 empleados", indicó.

De movida, estás compitiendo con alguien que hace, con el 10% de los recursos que tenés, lo mismo que vos

Acto seguido, se refirió a la clave del éxito del proyecto de Migue Granados: "OLGA llama a la gente, convoca y cierra calles, llena estadios, llena teatros. Eso tiene mucho poder, pero es porque OLGA sabe a quién le está hablando. La tele hace contenidos en la pantalla para Doña Rosa y quiere que esos mismo contenidos tengan éxito en plataformas digitales. No es compatible una cosa con la otra."

"Si hay que hacer negocios digitales, hay que formarlos como tal y no que sea un derivado de un producto que hoy, por estadística, está pensado para alguien que tiene más de 55, 60 años", concluyó.

Crisis en Grupo Octubre: Sindicato convocó asamblea por sueldos impagos en IP

En el mediodía del martes 11/6 el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) organizó una asamblea en los pasillos que conectan los canales IP Noticias y El Nueve en reclamo contra el Grupo Octubre, que incumplió con el pago de sueldos del mes de junio.

Alrededor de las 12:00, empleados del canal adheridos al sindicato se reunieron en una asamblea informativo, luego de que las autoridades del conglomerado de medios se comprometiera a brindar una respuesta este martes, lo cual no ocurrió. En este marco, SATSAID compartió en sus redes sociales un video de la exposición del delegado de la Comisión Interna de IP, Patricio Delgado.

"Los compañeros y compañeras de IP hoy estamos acá haciendo está asamblea en el pasillo de Canal 9 e IP porque la empresa Grupo Octubre está incumpliendo con una de sus obligaciones principales y fundamentales de carácter alimentario y no está pagando el sueldo en tiempo y forma. No podemos seguir más así", introdujo.

Estamos a 11 de este mes y todavía no tenemos novedades. La empresa nos dijo que hoy iba a tener una respuesta y todavía no tenemos una respuesta contundente de qué va a pasar con nuestros salarios. No podemos pagar las cuentas, no podemos pagar el alquiler, tenemos un montón de obligaciones y nosotros ya laburamos

"Le pedimos por favor a la empresa que cumpla con sus obligaciones, que no dé más vueltas, y que el Grupo Octubre se ponga las pilas con IP, porque los laburantes de IP están poniendo el cuero todos los días para que salga todos los días un canal que acaba de empezar", concluyó Delgado.

Ya en la jornada de ayer, el gremio había expresado su repudio ante el incumplimiento salarial del Grupo Octubre y se declaró, junto a la comisión interno del canal, en estado de alerta y movilización.

