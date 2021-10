Radio del Plata suma a Chiche Gelblung

A los cambios surgidos desde que la radio fue comparada por Bruzzese, respondió el nuevo director Lucio Di Matteo:

No queremos esperar a 2022, por eso relanzamos la programación de Del Plata en octubre. Estamos felices que la primera figura que forme parte de esa renovación sea Chiche, sin dudas el mejor y más popular periodista de su generación

image.png Chiche Gelblung firmando en Radio del Plata.

El nuevo enfoque

Tal como contó Urgente 24, los cambios en la radio no son algo nuevo:

Tras haber destituido a Antonio Llorente como director de la radio, removieron a Horacio Verbitsky, Javier Romero y Fernando Borroni.

Los periodistas transmitían en la emisora con sus espacios propagandísticos brindados por el Estado. Pero tras los cambios de dueño, la radio parece buscar un enfoque oficialista distinto, y elimina a la izquierda K de la programación.

Sandra Russo también había sido despedida a mediados de junio. La periodista había explicado que desde la radio le habían hecho un comunicado que justificaba su destitución por razones presupuestarias, pero la misma había dicho que se debía a que sus ideales eran kirchneristas.

“Es difícil ser kirchnerista, porque sigue siendo el hecho maldito, del hecho maldito. Sigue siendo incluso dentro del periodismo un equívoco. Yo hace 45 años que trabajo en medios, esto me ha pasado muchas veces. No me lo tomo como una daga en el pecho, no como un duro golpe, pero sí lo lamento porque tenemos un gran equipo”, explicaba la periodista tras ser removida de la radio.

De esta manera, Radio del Plata cambia su línea editorial, y con su nuevo dueño, parece ir hacia una sector no tan dañado del oficialismo en las PASO.