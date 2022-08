Podcast del Bigote: CFK y el 'Rouba, mas faz'

En su CV de político, él fue alcalde de la ciudad de São Paulo (1957-1961), interventor federal (1938-1941), 2 veces gobernador de São Paulo (1947-1951 y 1963-1966), y candidato presidencial en 1955 y 1960 (en ambas ocasiones fue N°3).

Obras públicas que todavía lo reivindican llevando su nombre:

Barrios paulistas Cidade Adhemar y Jardim Adhemar de Barros;

Rua Governador Adhemar Pereira de Barros (en Itapetininga);

Avenida Adhemar de Barros (en Salvador de Bahia);

Escuela Primaria Municipal Prefeito Adhemar de Barros (Campo Limpo);

Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo;

Aeropuerto Estatal Adhemar de Barros (Presidente Prudente);

Estadio Adhemar de Barros (Araçatuba); y

Carretera Adhemar de Barros.

Adhemar-de-Barros.JPEG 'Rouba mas faz', Adhemar de Barros.

El escándalo

En 1957, uno de los lemas de campaña electoral de Adhemar de Barros para alcalde de São Paulo fue “Ademar roba, pero hace”, una frase acuñada por su contrincante, Paulo Duarte, quien lo había acusado de "negotiatas" (actos de corrupción).

En respuesta a las críticas, sus partidarios, llamados 'Ademaristas' tuvieron un estribillo muy popular, compuesto por Herivelto Martins y Benedito Lacerda:

"Quem não conhece?

Quem nunca ouviu falar?

Na famosa 'caixinha' do Adhemar.

Que deu livros, deu remédios, deu estradas.

Caixinha abençoada!".

("¿Quién no sabe? / ¿Quién nunca escuchó? / En la famosa 'caja' de Adhemar. / Quien dio libros, dio medicinas, dio caminos. / Caja de bendiciones!").

El caso más comentado contra Ademar fue, en 1956, el 'Caso dos Chevrolets', en 1955, que derivó en el 'Caso de los Camiones de la Fuerza Pública' (actual Policía Militar), y él tuvo que exiliarse en Paraguay, Bolivia y Argentina por 6 meses y 25 días.

Fue el tiempo que gobernó en la Presidencia de Brasil su gran rival paulista, Jânio Quadros.

Luego Ademar regresó del exilio, diciendo que quería ser absuelto por la gente en las urnas. Fue elegido alcalde de la ciudad de São Paulo en 1957.

Lázaro Báez en una de las audiencias (Foto archivo NA). Lázaro Báez en una de las audiencias (Foto archivo NA).

CFK

Las audiencias duran entre 6 y 7 horas cada una para permitir la acusación y defensa de los 13 acusados de integrar una asociación ilícita que asignó, en forma discrecional, según la Fiscalía, los fondos públicos, de manera tal de favorecer al empresario, Lázaro Báez, el ex cajero del exBanco de la Provincia de Santa Cruz (hoy es Banco de Santa Cruz, propiedad del Banco de San Juan, del Grupo Eskenazi).

El fiscal federal Diego Luciani afirma que CFK integró una asociación ilícita institucional para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Luciani (1):

Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país.

Luciani (2):

Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada. Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada.

Luciani (3):

La ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. La ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito.

Luciani (4):

Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes del estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes del estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos.

El fiscal invocó declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Alberto Fernández mencionó “por lo que está pasando en la obra pública”.

Los pedidos de condena van de 5 a 12 años. La pena máxima solicitada es para CFJ, como jefa de la asociación ilícita.

Además de Lázaro Báez, son acusados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y los ex titulares de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.

Según la agencia Noticias Argentinas, las solicitudes de condenas "se escucharán al finalizar el mes de agosto, o sea, en la última de las 9 audiencias. Es una decisión del fiscal cuando se ofrece el dato concluyente de los años solicitados para la condena."

Semanas atrás, la UIF -Unidad de Información Financiera- anunció que pedía la absolución de los acusados. Un bochorno que provocó renuncias en la UIF.

