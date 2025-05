Periodista de TN llega a Radio Rivadavia: Reemplazará a Ignacio Ortelli los domingos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1927037731114238247&partner=&hide_thread=false Llega un nuevo programa a Radio Rivadavia



Preocupación: Periodista de TN reveló el motivo de su ausencia

Los televidentes de TN se percataron de la ausencia de Franco Mercuriali, conductor del segmento TN de Noche, y se generó una gran preocupación. En este marco, el periodista se expidió en su cuenta de Instagram y reveló que está internado desde el lunes.

Embed - Franco Mercuriali on Instagram: "Estoy internado desde el lunes. Por eso no estuve esta semana en TN. La bacteria que me afectó la pierna el año pasado reapareció con los mismos síntomas. Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada. Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado. Gracias a ustedes por todos los mensajes preguntando por mi ausencia Gracias a todo el equipo de médicos de @osde y del @sanatoriofinochietto por la excelente atención. Una vez más Gracias a mi familia por estar presente con todo el " View this post on Instagram A post shared by Franco Mercuriali (@francomercu)

"Estoy internado desde el lunes. Por eso no estuve esta semana en TN", aseguró Mercuriali en su posteo en la red social, que ilustró con una selfie que se tomó en el centro médico.

La bacteria que me afectó la pierna el año pasado reapareció con los mismos síntomas. Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada. Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado La bacteria que me afectó la pierna el año pasado reapareció con los mismos síntomas. Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada. Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado

Luego, el periodista se mostró muy agradecido con su audiencia y con el personal médico que lo está atendiendo, además de destacar el apoyo de sus seres queridos. "Gracias a mi familia por estar presente con todo el corazón", expresó en su publicación.

En noviembre del año pasado Mercuriali estuvo internado durante diez días en el mismo hospital debido a la misma infección en su pierna.

