Nuevo testimonio contra Pedro Brieger tras su pedido de disculpas

Yo salí del departamento y justo estaba entrando él. Me subo en el ascensor y él entra conmigo y cuando aprieto el botón del piso, el me dice: 'Cada vez que salís en bicicleta me calienta mucho ver tu culo en bicicleta. Y por todo eso y ahora que te veo así, me pongo así'. Saca su miembro y para mí fueron 500 pisos, se me hizo interminable

Conmovida al revivir los hechos, aseguró: "Yo solo me quedé quieta, no pude gritar, no pude contestarle, me paralice".

"Cuando voy a hacer la denuncia en el camino había un policía. Me paro y le digo: 'Oficial, me pasó esto y esto. Le juro por mis hijos que me pasó'. Y el policía me dice: 'No hace falta que me digas a mí, porque yo te creo pero es tu palabra contra la suya'. ¿Qué se hace después de eso?", declaró respecto a por qué guardó silencio por tantos años.

Antes de concluir, la ex vecina de Brieger confesó: "Fue tanto el miedo que me generó porque yo vivía con dos chicos que me mudé, me tuve que mudar. Pedí plata prestada y me fui".

Pedro Brieger rompió el silencio: "Sé que lastimé a mucha gente"

Luego de tres semanas de que trascendieran las múltiples acusaciones por acoso sexual contra Pedro Brieger, el analista internacional dio lugar al pedido de la agrupación Periodistas Argentinas y pidió disculpas públicas a las víctimas por medio de un video que compartió en sus redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PedroBriegerOk/status/1811807923007262885?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1811807923007262885%7Ctwgr%5Ebc8d08f18927a079946cd7e1626dab9a1642522e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpedro-brieger-rompio-el-silencio-se-que-lastime-mucha-gente-n580940&partner=&hide_thread=false Quiero decirles que escuché el mensaje de @PeriodistasdArg y rápidamente les hice saber mi intención de hacer publicas las disculpas…. pic.twitter.com/AHP2SWKvsL — Pedro Brieger (@PedroBriegerOk) July 12, 2024

"Quiero decirles que escuché el mensaje de Periodistas Argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas. Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón", introdujo Brieger en su mensaje, compartido en su cuenta de X (ex Twitter).

Sé que lastimé a mucha gente. Pido disculpas a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas

"Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosas. Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado lo pude superar y hoy soy otra persona. La que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más", prosiguió.

Y agregó: "Por este motivo, quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados. Me pongo a disposición de Periodistas Argentinas y otros organismos para intentar ayudar de la manera que lo consideran conveniente, con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más. Espero puedan aceptar mi ayuda".

"Como hace tiempo ya no soy esa persona creo que mi testimonio hoy puede servir también para romper los pactos que existen entre hombres para tapar nuestras conductas, dentro y fuera del periodismo, y estoy dispuesto a colaborar para que así sea. Reitero, pido perdón a quienes ofendí y afecté", concluyó el periodista, quien cerró los comentarios de la publicación.

