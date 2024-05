Moria Casán liquidó a Susana Giménez: "Era hora de que trabaje"

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas quienes querían indagar sobre la pelea entre la mítica conductora y el estilista Miguel Romano, la ex vedette espetó:

Nada me interesa menos que hablar de la señora esa (Susana Giménez) que está con retiro impositivo. Así que respetémosla, es una compatriota uruguaya

"Va a empezar ahora de nuevo en la televisión argentina", le destacó una cronista sobre Giménez y su vuelta a la Telefe. "Qué bueno, era hora de que trabaje", cerró Casan, muy picante.

Jorge Rial liquidó a Susana Giménez tras anunciar su regreso

La tensa relación entre Jorge Rial y Susana Giménez no es novedad y algunas semanas atrás el conductor del Grupo Indalo procedió a escribir un nuevo capítulo del eterno enfrentamiento. Fue el pasado 14 de mayo en Radio 10 donde el periodista apuntó contra la diva, luego de que anunciara su regreso a Telefe después de cuatro años.

"Tal vez esto sirva para retirar a Susana de la TV", dijo el periodista.



"¿Vuelve Susana?", preguntó Gustavo Sylvestre en el pase. Rial no dudó un segundo y comentó, áspero: "'¿Para qué?', sería la pregunta. '¿Para qué volvería Susana?', no lo sé. Es probable, debe tener un contrato vigente, calculo. A Telefe tal vez le conviene más tenerla en pantalla que afuera. Podrá arrimar algunos auspiciantes con Susana al aire".

"Pero no entiendo la vuelta de Susana, de verdad", insistió el conductor. "Y aparte en una televisión que no la requiere hoy y que puede ser un fiasco", replicó Sylvestre. "Tal vez sirva para retirarla definitivamente, porque no es Mirtha", cerró Rial.

Ahora bien, más allá de que la mala relación entre ambas figuras tiene historia y que los recientes comentarios en favor de Javier Milei podrían haber disparado el diálogo entre los periodistas opositores, desde el ciclo A la tarde de América TV brindaron otra explicación.

Según indicaron, los dichos de Rial podrían haberse tratado de un "tiro por elevación" para el canal de las tres pelotas. El propio Luis Ventura, quien conoce como pocos al creador de Intrusos, confirmó esta versión e indicó: "No se banca la medición de Santiago del Moro".

