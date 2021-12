MasterChef: Nueva eliminación y explotó el rating

Acuña se despidió del show presentado por Santiago del Moro diciendo: "Siempre voy por una revancha, nunca me doy por vencida, y no se van a deshacer tan fácil de mí. Quiere agradecerle al jurado que siempre me enseñó, y Germán te admiro, porque siempre fuiste muy exigente conmigo, y eso fue lo que necesité".