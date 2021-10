María Laura Santillán estalló contra Telenoche (¿Palito a Geuna?)

leuco.jpeg La vieja dupla de Telenoche: Diego Leuco y María Laura Santillán.

Con una postura bastante filosa, la comunicadora le tiró un palito a su sucesora en Telenoche, Luciana Geuna: "Querían gente joven y más afín al Gobierno", disparó.

geuna luciana.jpg La periodista Luciana Geuna, durante el triunfo de CFK en las elecciones 2011.

Ante la sorpresa de Viale y los panelistas del programa, María Laura Santillán se mantuvo firme: "¿Está mal? Me preguntaron y estoy contestando. No me gusta mentir", afirmó.

En su análisis sobre los nuevos tiempos en los medios de comunicación -algo que siempre marcamos en Urgente24- la periodista se detuvo a analizar a su colega Jonatan Viale: "Vos sos un joven con alma vieja", opinó. A lo que el hijo de Mauro Viale acotó entre risas: "Lo sé. No lo tomó como una agresión sino como un elogio".

"Diego Leuco también es un joven con alma de viejo", señaló María Laura Santillán sobre su ex compañero de Telenoche.

Por otro lado, se mostró en total desacuerdo con la manera de manejarse que tuvieron las autoridades de El Trece y con la decisión por la cual decidieron no contar más con ella: "La gente, por lo general, busca a alguien que le de familiaridad, que las noticias tengan una historia, pero bueno, alguien del canal pensó que ya estaba vieja... ¡con lo pendeja que soy!", se lamentó.

Me avisaron a último momento. Me decían que había cumplido un ciclo. Me parece que me tendrían que haber cuidado un poco, ¿no?. Terminó todo pésimo

"Yo me imagino este diálogo: 'Ya lleva 17 años en Telenoche; hay que jubilarla' ", concluyó.