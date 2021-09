María Laura Santillán vuelve a la TV con La Nación+

La periodista se despidió de El Trece con una emotiva carta:

“Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar de hacer nunca las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad. Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos”.

image.png María Laura Santillán en la pantalla de El Trece.

La salida de Telenoche

Estaba previsto que Santillán terminará su participación en Telenoche el 18/12, pero decidió pegar el portazo antes.

Tal como contó Urgente 24, su salida se precipitó cuando la periodista envió una carta documento al canal del Grupo Clarín, y la respuesta de este, habría sido la de prohibirle el ingreso a su lugar de trabajo, aunque las negociaciones entre las partes continuaban.

En respuesta a lo sucedido, el periodista Adrián Pallares, comentó acerca de la salida de la conductora y dio conocimiento de sus palabras:

La gente de El Trece prefería una salida más tranquila. (...) Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron'

Luego de los rumores, Santillán, se mostró en redes y público:

“Así estamos. Tristes. Muy”