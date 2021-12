María Belén Ludueña ahora disparó contra Antonio Laje

En una entrevista para la revista ¡HOLA!, también se tomó unos minutos para agradecer al canal: "Se cerró un ciclo muy importante para mí, que me trajo muchas satisfacciones y me enseñó mucho. Estoy convencida de que la Belén que arrancó no es la misma que la que soy hoy y en eso soy muy agradecida. En especial por la visibilidad que me dio el canal. Trabajo desde los 18 años en televisión, primero en Mar del Plata, luego en Buenos Aires, pero esto fue un antes y un después para mí. Aprendí mucho y fue una experiencia valiosa".

maria belen luduena jorge macri.jpg Tras la polémica por Antonio Laje, María Belén Ludueña y Jorge Macri preparan un megacasamiento el 12 de noviembre de 2022 en La Rural.

Algo que se recuerda en la prensa y las redes tiene que ver conque la joven modelo marplatense de 35 años había sido interrumpida por Laje para prometerle al aire la conducción del noticiero de las tardes de América TV, aunque él cerró con un frío "esto es día a día". Sin embargo, ella retrucó en su momento: "Sí, pero eso no está definido todavía".

Consultada por la revista de La Nación sobre su futuro inmediato, la futura esposa del intendente de Vicente López -en licencia- y actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respondió: "En principio, me estoy reuniendo con América, que es el lugar que me abrió las primeras puertas, para ver si nos ponemos de acuerdo y encuentro un proyecto que me motive. También hay propuestas y conversaciones con otros canales. Me gusta la conducción y estoy abierta a escuchar propuestas y a seguir aprendiendo".

En tanto, mientras el colectivo feminista Periodistas Argentinas y gremialistas del SIPREBA y FATPREN piden la renuncia de Laje tras sus disculpas al aire, se filtró un mensaje al grupo de BDA en WhatsApp donde el locutor promete "el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir".

De acuerdo a la revista Noticias, no es la primera vez que hay denuncias de maltratos por parte de Laje: "En 2016, el estudio de Buenos Días América apareció empapelado con afiches que decían: 'Esto es maltrato'. En ese mismo año, el periodista de América, Juan Carlos Otero, presentó una denuncia ante la Justicia en la que relató que a su alrededor 'era habitual observar productoras llorando, discusiones e insultos'".