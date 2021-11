Marcelo Longobardi: "21 años a 300 km/h son suficientes"

"He trabajado en varios medios y siempre me han echado, pero esta vuelta me echo yo. Dejo que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar y muy traumática producto de cuestionamientos personales muy profundos.

He decido retirarme de la conducción de Cada Mañana, un programa que ha sido y es líder de audiencia en su debut en el año 2001. Muchos amigos me han interpelado para entender qué pasa, cómo era posible que tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera. Después de tantos años el programa sigue siendo líder indiscutido en radiofonía como nunca había sucedido", comenzó.

En este sentido, Longobardi agregó: "21 años han sido demasiado y uno tiene que saber desprenderse. Uno tiene que ser agradecido y asumir el desafío de dejar el éxito y la zona de confort para ponerse a prueba de vuelta y sentirse vivo. No enamorarse equivocadamente del diario. 21 años de éxito son suficientes.

Me parece que ojalá sea algo inspirador. 21 años a 300 km/h ganando siempre es muy lindo, pero me parece que uno tiene que saber en qué momento es suficiente. No quiero más. El mundo moderno es así y hay que saber desprenderse, dejar ir las cosas.

No es que dejo Cada Mañana porque tengo planes. Desconozco el alcance de lo que viene pero creo que algo de agua hay en la pileta. Dejar algo mejor de lo que encontré espero sea inspirador.

Desde 2013, Radio Mitre me ha confiado el horario más valioso de su programación y creo que he cumplido mi trabajo de una manera apropiada. Devuelvo el programa en una posición de liderazgo absoluto. En un país donde nada termina bien, estoy pensando que algo tiene que terminar bien".

En tanto, quedó la duda en la audiencia quién será el conductor definitivo del programa. Si bien el Grupo Clarín buscará radicalizarse en su posición frente a la Casa Rosada hasta con los chistes del humorista 'Rolo' Villar, eso tiene sus limitaciones. Longobardi se ha consolidado en la audiencia por la moderación, racionalidad y profundidad en sus análisis, siempre con tono constructivo. La audiencia así lo percibe: cuando termina Cada Mañana, el share pasa de 55% promedio a 35% promedio para huir de Jorge Lanata.