Maju Lozano dispara contra El Nueve y le responden

La respuesta de El Nueve

Tras la polémica, Diego Toni, Gerente de El Nueve, comentó al respecto:

No creo que haga falta agregar algo respecto a los dichos de Maju. En parte tiene razón por la demora, pero hubiera preferido que no usara el aire para hacer un reclamo. Nosotros somos de trabajar con las puertas abiertas y atentos a los llamados. Hay muchas vías para conectarse con nosotros, pero no puedo negar que existió una demora en su pedido

Concluyendo, Toni agregó: “Ya nos hemos pedido disculpas mutuas y a la brevedad quedará solucionado. Ahora por el tiempo de entrega de los proveedores”.