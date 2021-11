Luis Novaresio va por el año sabático para escribir ficción

Luis Novaresio reclama su año sabático. Lo mejor que podría hacer el multimedios América es otorgárselo y dejarlo 'atado' para 2023. Telefe lo hizo en el pasado con alguna gente que le importaba que no se fuese a la competencia, ¿por qué no podrían decidir algo similar Daniel Vila y Gabriel Hochbaum? Novaresio no está negociando con otro canal de TV y quizás todo hubiese podido resolverse aflojando los viernes y alguna otra concesión temporal.