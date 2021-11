Luego de consagrarse como ganador del premio Martín Fierro por ser "el mejor programa de interés general", el conductor de Dicho Esto en A24, Luis Novaresio, habló en exclusiva con el portal de espectáculos, PrimiciasYa, y contó sus sensaciones al recibir este galardón: "No me lo esperaba... Parece una pose al decir que no, pero es así", afirmó.