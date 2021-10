La única campaña del Sí de Cristina Kirchner

Hay quienes consideran que el éxito de Juntos por el Cambio fue haber podido reconfigurar el perfil del espacio más allá de Mauricio Macri. Bueno, el Frente de Todos no está pudiendo prometer al electorado una economía distinta a la que piensa el kirchnerismo. Todo es cepo y congelamientos; una receta que ya fue rechazada por el votante indeciso de la clase media que no se siente seducido por ningún polo de la grieta y que los equipos de campañas se rompen la cabeza para detectar qué es lo que quiere. Solo hay una certeza: ese sector sabe muy bien lo que no quiere.

Sin dudas, es un grave problema para Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor catalán que asesora al presidente Alberto Fernández, y todo el equipo de campaña, porque CFK jamás se adaptará a las estrategias de moderación. Podrá controlar su exposición pública pero siempre que saldrá a hablar o tuitear lo hará con su estilo combativo.

image.png El Frente de Todos en una encerrona por Cristina Kirchner vs. Alberto Fernández.

Qué piensa Antoni Gutiérrez-Rubí

Según Gutiérrez-Rubí, los políticos tradicionales no comprenden que el ciudadano ya no se deja llevar por la ideología sino por el sentimiento:

La mayoría de los electores ya están tomando sus decisiones electorales en clave emocional. Acaban pensando lo que sienten. Están usando el voto como una reacción emocional a un sentimiento y a un estado de opinión que tiene un componente fuertemente emocional

La política tiene que entender mejor el cerebro emocional de los electores y empatizar mejor con ellos. Las emociones son una parte del conocimiento

Tecnopolítca:

La tecnopolítica es la tecnología al servicio de la política y la democracia y, como tal, trae consigo un difuso, pero profundo movimiento de renovación política. Esto es posible porque la tecnología permite a los políticos -con partidos o sin partidos- y las voces a los ciudadanos tengan de nuevo el protagonismo de la acción política, por una razón importante: la sociedad conectada

Sus ideas parecen estar lejos de CFK, preocupada hoy por su situación judicial y la de su familia. Allí es donde nace una pregunta que todavía no encuentra respuesta en la gestión: ¿El FDT llegó para mejorar la calidad de vida de la sociedad o para mejorar la situación judicial de CFK?