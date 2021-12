Al parecer, el duro cachetazo del electorado que recibieron tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos en las elecciones legislativas, no alcanzó. Si bien la piña más fuerte fue contra el oficialismo por parte del 70% de los votantes -por ausentismo, voto nulo o la elección de otras ofertas partidarias-, la oposición está a punto de perder aún más votos si no fuera por algunos sectores que intentan presionar al PRO para no dar quórum, que daría luz verde a la Casa Rosada para aprobar el Dibujo 2022 que, a esta altura, podría configurar un robo premeditado a la clase media y baja. Un escándalo por donde se lo mire.