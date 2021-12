¡Qué barato está el dólar! Pesce y Guzmán echan más nafta

Entonces, graficó:

El mercado calculó hasta el momento $1.692.712.332.040 por año 2021; $4.920.675.384 por día; $205.028.141 por hora; $3.417.136 por minuto; $56.952 por segundo. ¿Qué cree que va a pasar con el dólar?

Mire esto:

¿Alguien puede creer en serio una inflación 2022 del 33% y un dólar de $133 como para, encima, dar quórum a semejante robo a los salarios y jubilaciones de los contribuyentes?

Para reír o para llorar. Lo que usted prefiera:

