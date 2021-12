Escándalo en el Congreso: Ahora Bienes Personales y Art. 82

El segundo plan que utilizará el gobierno nacional para hacerle pagar a la clase media y alta su incapacidad y falta de voluntad para reducir el rojo fiscal, es justamente la negativa en la actualización de Mínimo No Imponible (MNI) de las alícuotas correspondientes a Bienes Personales, un impuesto que castiga a aquellos trabajadores que ya pagaron impuesto al trabajo, y que tienen la posibilidad de ahorrar e invertir en activos que no pierdan su valor en el tiempo, como por ejemplo, invertir en inmuebles. Nuevamente la política, tanto el oficialismo como la oposición, no muestran voluntad en cambiar esta realidad. El propio presupuesto del oficialismo no contempla el incremento del MNI, y la propia oposición, entiéndase a Juntos por el Cambio, ya anunció que dará quorum para que se trate el proyecto, pero anunciando que su voto será negativo. Una romántica forma de entregar a su electorado al oficialismo para que nuevamente sea esquilado.