La palabra de Yuyito González tras su cita con Javier Milei: "Inteligente e interesante"

Respecto a cómo podría definir su vínculo con él, afirmó: "No podría definir la relación, tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo".

Embed - ¿Qué pasó en el Colón entre Yuyito González y Milei? Los Socios investigaron los detalles de la cita

Más tarde, en su programa Empezar el día del Canal Magazine, la conductora le dedicó los primeros minutos del programa al tema que se volvió noticia en los medios y aclaró: "Me puse una remera que dice AMOR porque tuve ganas. Fuimos separados, yo fui por mi lado, con gente de mi confianza. y después volví a mi casa".

Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos, y yo no intervenga. Cuando llegó el momento ahí entré. Mis amigas ni sabían que yo iba a la ópera, después tenía explotado el teléfono. Con Javier nos intercambiamos mensajes para agradecer el tiempo pasado. Me dijo que la pasó muy bien y yo también Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos, y yo no intervenga. Cuando llegó el momento ahí entré. Mis amigas ni sabían que yo iba a la ópera, después tenía explotado el teléfono. Con Javier nos intercambiamos mensajes para agradecer el tiempo pasado. Me dijo que la pasó muy bien y yo también

Por otra parte, remarcó que la noche que vivió "fue un 11 sobre 10", y sentenció: "Si hay un después, lo veremos. Me fui a dormir con una sensación de 20 sobre 10. Tendríamos que conocernos más para que haya otro tipo de relación".

Finalmente, Yuyito González se lamentó la ausencia de Karina Milei, la hermana de Javier Milei que lo acompaña a todos lados, y concluyó: "Me hubiera gustado que estuviera Karina, pero estaba con compromisos".

Divididos en el Teatro Colón: Hubo aplausos y silbidos para Javier Milei

Javier Milei llegó solo al Teatro Colón pocos minutos antes de las 20, el horario de comienzo de la función, e hizo su ingreso por la entrada principal, de la calle Libertad, cuando el resto del público se encontraba dentro de la sala. Como es histórico todo Presidente de la Nación, en ejercicio, tiene un palco a su disposición en el primer coliseo, que a diferencia de lo que popularmente se cree no es la platea balcón donde está el escudo nacional, sino el palco baignoire que está casi sobre el escenario, a la derecha (el de la izquierda está reservado para el jefe de gobierno porteño). Ya desde su ubicación, Javier Milei saludó a los espectadores y fue recibido con aplausos y algunos silbidos.

Seguido por las cámaras de televisión, ubicadas en varios ángulos y, desde la plaza que da frente al Colón- la puerta principal da a la calle Libertad, no a Carlos Pellegrini- Milei ingresó cuando el resto del público se encontraba en la sala. Si bien recibió silbidos , también fue ovacionado por los presentes. De pie, en el palco presidencial, saludo al publico, pero no como si fuera el palco de la Rosada. Minutos después, apareció la invitada Yuyito González, vestida para la ocasión.

Concluida la ópera el Presidente se retiró del lugar previo saludo en la escalinatas del Teatro Colón. en horas más estará en París.

----------

Más contenido en Urgente24:

Catherine Fulop contra Gabriela Sabatini: toda la verdad sobre su polémica pelea

Fernando Burlando rompió el silencio y habló de la separación de Barby Franco

Casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: los regalos a los invitados y todo lo que no se supo