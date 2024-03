Jorge Rial denunció a Clarín/LN+/Neura: "Están creando un clima destituyente"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1763008380401045702&partner=&hide_thread=false [AHORA] "En los próximos días van a intentar voltear a Milei a través de un juicio político por insania": la preocupación de Fantino tras recibir información exclusiva.



— ElCanciller.com (@elcancillercom) February 29, 2024

En primera instancia, Rial se refirió a los recientes comentarios de Alejandro Fantino: "En su streaming empezó a agitar la posibilidad de que no termine su mandato Milei. No sólo que no va terminar, le puso la fecha".