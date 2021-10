Jorge Lanata se subió al ring contra María Laura Santillán

María Laura Santillán conoce la televisión desde que nació. Cuando dijo eso, no lo dijo al pasar, lo dijo a propósito. Lo salvó a Diego Leuco porque dijo que era un joven viejo María Laura Santillán conoce la televisión desde que nació. Cuando dijo eso, no lo dijo al pasar, lo dijo a propósito. Lo salvó a Diego Leuco porque dijo que era un joven viejo

Jorge Lanata sin filtro contra María Laura Santillán

María Laura Santillán vs Luciana Geuna

María Laura Santillán estuvo al frente de Telenoche por última vez, el 14 de diciembre de 2020. Tras más de 30 años trabajando en la pantalla de El Trece, la periodista abandonó la televisión pero reapareció con todo para atacar a su reemplazante Luciana Geuna.

En diálogo con el periodista Jonatan Viale en LN+, María Laura Santillán habló sobre su salida de Telenoche: "Me avisaron a último momento. Me decían que había cumplido un ciclo. Me parece que me tendrían que haber cuidado un poco, ¿no?".

Sin mencionarla, la periodista afirmó que su salida del canal se produjo porque el canal quería "gente más joven y afín al gobierno".

"Yo no dejé. El canal quería gente más joven porque parece que eso es lo que quiere la audiencia. Querían gente joven y más afín al Gobierno", aseguró.