Insólito: La TV Pública en modo 'oficialista' por el rating de la cadena nacional

Las mismas cifras habían sido destacadas horas antes por Milei en Instagram, luego de que IBOPE anunciara repentinamente una modificación en su sistema de medición.

El Gobierno rompió IBOPE pero la cadena nacional igual tuvo bajo rating

En la jornada de hoy (16/9), y luego de que se divulgaron las pésimas métricas que obtuvo la cadena nacional de Javier Milei, la firma encargada de relevar el rating en la región Kantar IBOPE Media informó un cambio en su modalidad de medición. A partir de esta modificación, el Gobierno aseguró que el discurso alcanzó los 28 puntos.

Sin embargo, pese al intento del la gestión por instalar este versión, el apagón en la televisión abierta fue un hecho.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1835715127418511755?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835715127418511755%7Ctwgr%5E43be587b9aa222c2a9678f5ef6ab7a85ecff8465%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fel-gobierno-rompio-ibope-pero-la-cadena-nacional-igual-tuvo-rating-n585398&partner=&hide_thread=false Ayer varios periodistas que acusan a las redes sociales de difundir fake news salieron a decir que el rating del discurso del presidente fue bajo. Pero la realidad es que fue de 28 puntos, sumando tv abierta y cable. Y en internet ya suma casi 2 millones de reproducciones. pic.twitter.com/9bYMby0JXU — Agustín Romo (@agustinromm) September 16, 2024

Fue Luis Majul en la radio El Observador quien se refirió en primera instancia a las nuevas métricas, que rápidamente fueron replicadas por varios funcionarios del oficialismo, incluyendo al propio mandatario.

"Estos son los datos oficiales de IBOPE. Cadena nacional del domingo de 21:01 a 21:55. Rating hogares total en AMBA: 27.81. Cantidad total de personas que miraron en AMBA: 2.880.956 personas. Potencial audiencia país: 7.804.892", afirmó el conductor.

Quiere decir que tuvo una audiencia, desde el punto de vista descriptivo, buena, aceptable. Ese es un dato. De manera que no es que la gente no lo quiso ver Quiere decir que tuvo una audiencia, desde el punto de vista descriptivo, buena, aceptable. Ese es un dato. De manera que no es que la gente no lo quiso ver

De más está decir que la militancia virtual del Gobierno no demoró en compartir estos datos y apuntar contra el "periodismo operador" que antes había difundido la pobre performance de la presentación del Presupuesto Nacional en el prime-time.

Ahora bien, un dato clave a destacar es que tales números también habían sido relevados por IBOPE, los cuales dejaron en evidencia el desplome en la televisión abierta una vez que inició la cadena nacional.

image.png El propio Milei celebró en sus redes sociales su rating 'final'.

De hecho, el propio Majul hizo la pertinente aclaración, la cual no fue incluida en el recorte que compartió el oficialismo:

Hay otro dato, que no contradice este dato, y es lo siguiente. Empezó la cadena nacional y los canales de televisión abierta se apagaron. Fue muy impresionante para los que seguimos el minuto a minuto del rating (...) El dato es que se fue la gente de la televisión abierta porque estaba viendo películas, contenido normalmente familiar, que es el típico de la televisión abierta Hay otro dato, que no contradice este dato, y es lo siguiente. Empezó la cadena nacional y los canales de televisión abierta se apagaron. Fue muy impresionante para los que seguimos el minuto a minuto del rating (...) El dato es que se fue la gente de la televisión abierta porque estaba viendo películas, contenido normalmente familiar, que es el típico de la televisión abierta

Pero, ¿qué ocurrió entonces con IBOPE? La propia firma comunicó una modificación en sus operaciones a partir de este mes, a partir de la cual se presentó una variación porcentual sumamente considerable en los números de rating.

En concreto, la nueva medición del discurso de Milei parte de los datos overnight, mientras que los que fueron expuestos en un primer momento corresponden al minuto a minuto.

image.png El comunicado de IBOPE anunciando cambios en sus mediciones.

En este marco, las especulaciones que surgieron en la industria mediática apuntan a que el Gobierno podría haber presionado a Kantar IBOPE Media con el fin de que la empresa "revisara" los bajos números cosechados por la cadena nacional.

Sea cual sea el motivo detrás de esta maniobra, es evidente que deja en una situación muy delicada a la firma especialista en rating y la pone en cuestionamiento de todo el ambiente, que a partir de ahora mirará de reojo sus relevamientos.

