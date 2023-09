El letrado argumentó que Google se convirtió en un monopolio cerca del 2010 y que hoy concentra alrededor del 89% del mercado de búsquedas. "La compañía paga miles de millones para que sean el motor de búsqueda por defecto porque son muy poderosos. En los últimos 12 años, Google abusó de su monopolio", agregó.

image.png

La demanda se centrará en los contratos que Google firmó con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil (como T-Mobile o AT&T) y otras compañías, con los que, según el Gobierno, deja pocas posibilidades de competir a sus rivales, como Bing (Microsoft) y DuckDuckGo.

Por su parte el grupo californiano, fundado en 1998 por Sergey Brin y Larry Page, asegura que la popularidad de su motor de búsqueda se debe a la calidad de su servicio. Kent Walker, director jurídico de Alphabet, la empresa matriz de Google, afirmó en un comunicado:

Nuestro éxito es merecido. La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM

"Este es un asunto retrógrado", agregó Walker, y aseguró que nos encontramos "en una era de innovación sin precedentes" con "avances en inteligencia artificial, nuevas aplicaciones y nuevos servicios que están creando más competencia y más opciones para el público que nunca".

image.png El juez federal Amit Mehta, ante el que declararán un centenar de testigos.

La primera fase del juicio estará focalizada en analizar si Google realmente tiene una posición monopólica o no, y la segunda, en caso de confirmarse la acusación, buscará remedios a la situación.

Google se juega mucho en este proceso. Si el juez Amit Mehta falla a favor del gobierno norteamericano, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o a cambiar su modo de funcionamiento.

En el caso de perder el juicio, Alphabet debería separar el servicio de búsqueda de otros como el sistema operativo Android o Google Maps, lo cual implicaría la mayor división forzosa de una empresa estadounidense desde la de la telefónica AT&T en 1984.

