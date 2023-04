Guerra narco en Rosario: Balearon la radio de Marcelo Fígoli

A raíz del ataque, el cual se enmarca en la incesante y virulenta guerra narco que está tomando lugar en la ciudad santafesina, la AM 680 no salió al aire el viernes (28/4). El último ataque que recibió la planta ocurrió hace un mes, el 28 de marzo pasado, cuando personas no identificadas ingresaron al establecimiento y robaron cables.