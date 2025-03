Guerra en los chimentos: Intrusos, en la mira por 'robo' de primicias

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1905628147531337857&partner=&hide_thread=false Se suma una nueva acusación a #Intrusos sobre robo de primicias.



Esta vez fue Guido Záffora quien se mostró indignado con la situación y los calificó de "gente espantosa".



Calabró, por su parte, intentó despegarse de Lussich: "No hablo con Rodrigo hace mucho, mucho tiempo".

Por otro lado, Guido Záffora (ex panelista de Intrusos) fue otro de los que señaló al formato creado por Jorge Rial.

Durante la emisión de ayer (jueves 27/3) del programa de Marina Calabró en Radio El Observador, el periodista sostuvo: "Nos robaron, Marina. Pero nos robaron en la cara. Tu amigo, Rodrigo Lussich. Hacete cargo de las amistades que tenés, porque es el conductor con Adrián Pallares".

"No hablo con Rodrigo Lussich desde hace mucho, mucho tiempo", se desmarcó Calabró. Cabe recordar que entre la también politóloga y el periodista de origen uruguayo se generó una gran fricción luego de que él se adelantara a revelar la separación de la conductora de su ex pareja, Martín Albrecht.

En este marco, Záffora aclaró:

No nos robó él. Voy a sacarlo. Paula Varela nos robó. Tu querida, a mí no me sumes con esa gente espantosa No nos robó él. Voy a sacarlo. Paula Varela nos robó. Tu querida, a mí no me sumes con esa gente espantosa

"Cuando contó lo de 'MasterChef' de Wanda dijimos: 'Paula Varela contó'. Llamamos a nuestra amiga Laura Ubfal y nos confirmó. Hablé con Telefe y conté acá que Wanda seguía en enigmático. Hoy lo hizo como si nada la atrevida esa que volvía 'MasterChef' a Telefe", sentenció el panelista.

Desmentida y polémica por un programa de El Trece: Conductores vs. periodista

En la tarde del miércoles (19/2) un tenso intercambio se suscitó en redes sociales luego de que Ignacio Rodríguez sostuviera en Pop 101.5 que el envío Puro Show tendría los días contados en El Trece. Ante esto Sebastián Pampito Perelló Aciar y Matías Vázquez, conductores del programa, cruzaron con aspereza al periodista.

Jamás estaría contento… Es más dije que "Espero no pase algo así". No creo hayas escuchado. — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 19, 2025

Rodríguez aseguró en el ciclo Código Sily (Pop Radio 101.5) que el magazine matutino no seguiría al aire y luego en X (ex Twitter) escribió: "Levantarían Puro Show en marzo y todavía no se lo informaron al equipo...".

Ante esto, Perelló Aciar citó la publicación de su colega y negó la información, a la vez que criticó al periodista del Grupo Indalo por su presunta mala fe al dar la noticia. Sin embargo, Rodríguez se hizo cargo de lo dicho y le aclaró los tantos al ex 'Intrusos'.

"No nos enteramos de nada, me sorprende que siendo compañeros de radio seas tan despectivo para hablar de nosotros. Siempre te traté con mucho respeto, pero bueno no pasa nada", retrucó con acidez Perelló Aciar, dando por finalizado el intercambio.

"Quizás parece que haya sido despectivo en los comentarios, pero luego aclaré que 'Ahora hablando en serio', siempre es dentro del marco. Es difícil contextualizar en redes. No tendría necesidad. Si la tuviera, no estaría respondiendo este post ni me tomo el trabajo de hacerlo, en sus respectivos momentos dije que de la nueva generación sos el mejor, junto con un puñado más", cerró Rodríguez.

Espero que no. Tranqui no hace falta bardear, pero entiendo tu enojo… A nadie le gusta enterarse así. Abrazoooo — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 19, 2025

Vázquez también hizo lo propio pero, a diferencia de su compañero, fue más filoso en su respuesta:

Tranqui que hay 'Puro Show' para rato. Abrazo grande y no seas puro humo. Que de eso no se vuelve Tranqui que hay 'Puro Show' para rato. Abrazo grande y no seas puro humo. Que de eso no se vuelve

Nuevamente, Rodríguez recogió el guante y contestó en el mismo tono: "Espero que no. Tranqui, no hace falta bardear, pero entiendo tu enojo. A nadie le gusta enterarse así".

Puro Show debutó en El Trece el lunes 6 de enero en reemplazo de Socios del espectáculo con la conducción de Vázquez y Perelló Aciar, y un panel de mujeres compuesto por Fernanda Iglesias, Ángeles Balbiani, Carolina Molinari y Pochi de Gossipeame.

