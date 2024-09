Guerra de chicanas por Javier Milei vs. CFK: 'Mostrá el título' y 'Cadena nacional'

Ante esto, los internautas opositores publicaron miles de tuits burlándose y ridiculizando a Milei por tal accionar, el cual estaría únicamente motivado por la carta abierta que CFK escribió contra él en primera instancia.

Si bien este sector no se organizó para instalar el hashtag, la frase "Cadena nacional" también se convirtió en tendencia en pocas horas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Romyk81/status/1832084729765708010&partner=&hide_thread=false Le dolió tanto el tuitt de Cristina que va a hacer una cadena nacional solo para responderle. Si, es muy estúpido. pic.twitter.com/ZIfuvUyTp6 — Romy (@Romyk81) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NMaols/status/1832088337492177026&partner=&hide_thread=false Milei va a hacer cadena nacional para responder el pdf de CFK? Totalmente cogido — Nico O. (@NMaols) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/hongxporongx/status/1832107782209991035&partner=&hide_thread=false El nenazo va a hacer cadena nacional pq Cristina subió un PDF!!!!! pic.twitter.com/8rIGshfeuX — (@hongxporongx) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MatiAromi/status/1832080446261252257&partner=&hide_thread=false Kjjjjjj Cristina se despertó, escribió un par de paginas, y lo puso al pelotudazo del Presidente a pensar UNA CADENA NACIONAL, en donde va a repetir la misma falopa que viene repitiendo hace 9 meses y ya no sirve para nada, totalmente baiteado el roñoso pic.twitter.com/ZYoUflnEEH — Mati Aromi (@MatiAromi) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1832079033573773474&partner=&hide_thread=false -Me chupa la pija la opinión de los kukas

+Flaco, vas a hacer una cadena nacional porque Cristina subió un pdf pic.twitter.com/nGkXxDGBt3 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 6, 2024

Escalan los cruces entre CFK y Javier Milei: Críticas, chicanas e 'invitaciones' cruzadas

Viernes (06/09) de cruces y chicanas entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta arrancó la mañana publicando un durísimo documento contra el Presidente, que desató la ira tuitera del mandatario. Los cruces entre ambos se sucedieron a lo largo de la tarde y fueron subiendo de tono.

"CFK yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico", escribió Javier en su cuenta de X (Twitter), mencionando a Cristina Kirchner, y en respuesta a las críticas que ella lanzó en su documento.

Y luego le hizo una curiosa invitación: "si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem".

Rápidamente, CFK recogió el guante: "Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea", lanzó la ex presidenta y ex vicepresidenta en su cuenta de X.

Y remató: "cuando quieras -porque tiempo tenes… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales… A vos y a todas las 'fuerzas del cielo'. Dios mío!"

Javier Milei volvió a responder: "CFK no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase". Luego, hizo referencia a la acusación de plagio en su contra: "deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada..."

Y, por supuesto, Cristina Kirchner tampoco se quedó callada y le remató con un "Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN".

Tal como había mencionado Urgente24 más temprano, a propósito de la primera respuesta del Presidente, ya es sabido que Javier Milei no tolera las críticas pero es evidente que respondiéndole a la ex presidenta lo único que logra es darle más entidad a las críticas que ella le hizo, dándole cierto protagonismo a CFK en momentos en que viene manteniendo un perfil bastante bajo.

Los cruces, desde el comienzo:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1831995825880265209?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831995825880265209%7Ctwgr%5Ed2406ad5ae33583c5660a73c1785cd42bffb3d63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fescalan-los-cruces-cfk-y-javier-milei-criticas-chicanas-e-invitaciones-cruzadas-n584789&partner=&hide_thread=false A nueve meses de la llegada de Milei y “las fuerzas del cielo”…



ES LA ECONOMÍA BIMONETARIA, ESTÚPIDO. Aportes para un debate argentino.



https://t.co/Poopu0m8Mj pic.twitter.com/AB62W65Q2p — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1832070855767060551?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832070855767060551%7Ctwgr%5Ed2406ad5ae33583c5660a73c1785cd42bffb3d63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fescalan-los-cruces-cfk-y-javier-milei-criticas-chicanas-e-invitaciones-cruzadas-n584789&partner=&hide_thread=false .@CFKArgentina Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase… — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1832091954865123721?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832091954865123721%7Ctwgr%5Ed2406ad5ae33583c5660a73c1785cd42bffb3d63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fescalan-los-cruces-cfk-y-javier-milei-criticas-chicanas-e-invitaciones-cruzadas-n584789&partner=&hide_thread=false .@JMilei Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras -porque… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1832104137967988977?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832104137967988977%7Ctwgr%5Ed2406ad5ae33583c5660a73c1785cd42bffb3d63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fescalan-los-cruces-cfk-y-javier-milei-criticas-chicanas-e-invitaciones-cruzadas-n584789&partner=&hide_thread=false .@CFKArgentina no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada...

Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo.

CIAO !!! pic.twitter.com/UKzIqx6Oc7 — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1832119857090883815?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832119857090883815%7Ctwgr%5Ed2406ad5ae33583c5660a73c1785cd42bffb3d63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fescalan-los-cruces-cfk-y-javier-milei-criticas-chicanas-e-invitaciones-cruzadas-n584789&partner=&hide_thread=false Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

