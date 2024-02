Gran Hermano bajo sospecha: Usuario alega supuestas irregularidades

Conforme se evidencia en una publicación adjunta que compartimos a continuación, el usuario argumenta que Vich abandonó el confesionario exhibiendo un comportamiento misterioso, portando una bolsa blanca en sus manos, la cual deposita en su habitación minutos antes de que la transmisión sea interrumpida abruptamente.

"¡URGENTE! Emmanuel acaba de salir del confesionario con una bolsita blanca MUY EXTRAÑA entre las manos. Entró a la habitación, metió la cabeza en el mueble y cortaron la transmisión. Me cuentan que no podía calmar la ansiedad", manifestó el usuario, que en días anteriores había hecho una acusación similar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ladymoskigna/status/1759155034627993940?t=0ZMvdYMa-TQPpBOGZh0ncw&s=03&partner=&hide_thread=false URGENTE!

Emmanuel acaba de salir del confesionario con una bolsita blanca MUY EXTRAÑA entre las manos.

Entró a la habitación, metió la cabeza en el mueble y cortaron la transmisión.

Me cuentan que no podía calmar la ansiedad.#GranHermano #gh2024 #granfuria https://t.co/iKJXXL36zN pic.twitter.com/48TXSBGHpN — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) February 18, 2024

Frente a este acontecimiento, el post se inundó de opiniones, siendo predominantes aquellas que respaldaban la veracidad de los hechos, las cuales remarcaban que no es la primera vez que el participante se encuentra en una situación semejante.

"Eso es real, ya van como tres veces que se lo ve a Emmanuel así. Y en una joda en el patio se vio como se apartó y aspiro algo. Deberían de sacarlo el pibe es adicto", "Escuché por ahí, sin fundamento para mí, que cómo estaba en abstinencia le pasaban merca, me pareció de los pelos. ¿Pero, lo que no entiendo es por qué entró? Y si mintió lo tendrían que haber sacado, las adicciones se tratan y este no sería el lugar correcto".

Sin embargo, también están los que argumentan que es toda una mentira y que el usuario lo hace únicamente para obtener "likes": "Cómo inventan noticias para tener más comentarios y likes", "Gente, esta teoría es cualquiera, incomprobable e incoherente. A la produ les sale más barato sacarlo de la casa que darle una bolsa de merca", "Realmente creen que si le dan algo lo van a ponchar jajaja dejen de inventar".

---------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Fuertes acusaciones amenazan la tranquilidad de Lizy Tagliani

La inquietante serie que lidera Netflix con su drama criminal

Estafa en redes sociales: Ropa de marca, ¿real o falsa?

Influencer revela cómo comprar pasajes al exterior en cuotas