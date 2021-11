Explotó JxC: Jorge Lanata disparó contra Mauricio Macri y LN

Militantes interrumpieron a Patricia cantando: “Con Milei no se habla"

En un momento complicado con internas entre Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y el radicalismo, donde se enfrentan Milei y Vidal en las elecciones porteñas, el periodista volvió a recabar sobre el rumor que une a La Nación y el ex presidente.

Tal como contó Urgente 24 en el pasado, la periodista Esmeralda Mitre, al aire de Radio Con Vos, comentó estar sorprendida porque “de un día para el otro un canal (LN+) tenga todos los mejores periodistas del país cuando no había ni para comer”, a lo que también agregó:

Lo que se dice es que en el canal la plata entró por otro lado, no puedo decirlo, podrán imaginarlo. Y que Mauricio Macri habría puesto dinero no en el canal, sino que habría pagado parte de la deuda que tienen los Saguier de 50 millones de dólares. Macri habría puesto 15 millones de dólares para salvarlos un poco, y así beneficiarse Lo que se dice es que en el canal la plata entró por otro lado, no puedo decirlo, podrán imaginarlo. Y que Mauricio Macri habría puesto dinero no en el canal, sino que habría pagado parte de la deuda que tienen los Saguier de 50 millones de dólares. Macri habría puesto 15 millones de dólares para salvarlos un poco, y así beneficiarse

En 2021, La Nación lanzó su señal de cable con algunos de los periodistas con mayor audiencia en la Argentina. Muchos de ellos, estaban ligados al macrismo y muy críticos al kirchnerismo. Desde allí, se empezaron a levantar sospechas a través de estrellas de renombre, que contradecían la situación que vivía el medio.

Sin embargo, los rumores sobre financiamiento de la señal apuntan, entre otros, a Nicolas Caputo, amigo de Mauricio Macri, pero esta versión de los hechos nunca ha sido confirmada.