Etiquetado Frontal: Narda Lepes es atacada en Twitter

"No se puede poner en la balanza la nutrición infantil y la salud a futuro de generaciones de niños y del otro lado la producción centralizada de un insumo", reflexionó Lepes.

Furia en Twitter

En ese contexto, quienes no la perdonaron fueron cientos de militantes de la oposición, quienes a través de la red social Twitter no perdieron tiempo en posicionar el no,bre de Narda Lepes y arremeter contra ella.

"Narda Lepes, exintegrante de la "Mesa del Hambre", que siga cocinando Langosta a la Thermidor o Somorgujos sazonados en salsa de ostras del Mar Cantábrico, pero que no hable de Ley de Etiquetas cuando la gente no tiene ni para morfar, que es lo más importante", se quejó un usuario.

Otro escribió: "¿A quien carajo le importa lo que dice Narda Lepes? Una mina que te enseña a hacer una pizza con "higos y queso brie", muy accesible para el común de la gente, que no puede comprar ni 300 gramos de mantecoso punta de agua".

Otros mensajes que se leyeron en Twitter sobre Narda Lepes rezan: "Me importa un pomo Narda Lepes y cualquier cosa que pueda opinar, pensar y/o sentir... Mirá Narda Lepes, no creo que una etiqueta les solucione el hambre a los niños... La cocinera Narda Lepes, impulsora de la la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, cuestionó a la oposición por no dar quorum y dijo que es por el "lobby" que hacen las empresas.Mientras tanto en la vida real, sigue el hambre por el cual Narda no movió ni un vello pubiano".

https://twitter.com/victorfyt/status/1445556453729660932 La cocinera Narda Lepes, impulsora de la la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, cuestionó a la oposición por no dar quorum y dijo que es por el "lobby" que hacen las empresas.

Mientras tanto en la vida real, sigue el hambre por el cual Narda no movió ni un vello pubiano. pic.twitter.com/seZX0wmzfy — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) October 6, 2021

https://twitter.com/fabitalarusa/status/1445559330158231554 Narda Lepes la polenta no necesita ley de etiquetado tiene muy claro los ingredientes. pic.twitter.com/DihNR69PLv — Fabi (@fabitalarusa) October 6, 2021

https://twitter.com/leo_argentino/status/1445553564407853074 Narda Lepes preocupada por las etiquetas. Sí, la misma que estaba en la Mesa del Hambre junto a Tinelli haciendo lobby a favor de Alberto. Hipócrita. — Káiser Somalí© (@leo_argentino) October 6, 2021

https://twitter.com/sarubbibenitez/status/1445536568983179265 Me importa un pomo Narda Lepes y cualquier cosa que pueda opinar, pensar y/o sentir. — Alejandro Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) October 5, 2021