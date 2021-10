Especulan con la salida de Marcelo Longobardi en Radio Mitre

Mirá, uno en los medios aprende a ser puntual. En general, en otras profesiones nadie es puntual. Vas al médico y te atiende una hora después. Acá yo voy de 10 a 14, no puedo llegar a las 14, si lo hago no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque, en realidad, le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo iba a hacer silencio, lo hice y él se ofendió. Por ejemplo, la entrevista que estamos haciendo con Infobae estaba pautada para las 16. Vos llegaste 15:55, está perfecto. Pero si vos hubieras llegado 16:20, te estarías cagando en mi tiempo. Es desconsiderado de tu parte. Tenemos que poder respetar los tiempos de cada uno Mirá, uno en los medios aprende a ser puntual. En general, en otras profesiones nadie es puntual. Vas al médico y te atiende una hora después. Acá yo voy de 10 a 14, no puedo llegar a las 14, si lo hago no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque, en realidad, le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo iba a hacer silencio, lo hice y él se ofendió. Por ejemplo, la entrevista que estamos haciendo con Infobae estaba pautada para las 16. Vos llegaste 15:55, está perfecto. Pero si vos hubieras llegado 16:20, te estarías cagando en mi tiempo. Es desconsiderado de tu parte. Tenemos que poder respetar los tiempos de cada uno